Profeco alerta a los consumidores por este error que jamás debes cometer en tus compras: “Es obligatorio”

Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ), ha emitido un mensaje urgente para todos los compradores en México: recibir el ticket o comprobante de compra no es opcional, es un derecho irrenunciable y una obligación forzosa para los proveedores en cualquier transacción.

¿Por qué nunca debes salir sin tu ticket?

En la prisa del día a día, es común que los consumidores olviden pedir su recibo o lo desechen inmediatamente después de pagar. Sin embargo, la Profeco alerta que cometer este error te deja vulnerable ante cualquier desperfecto o incumplimiento del servicio.

🧾 Impreso o digital recuerden siempre exigir su ticket, comprobante de compra o recibo.



Sin este documento, ya sea impreso o digital, se cierra la puerta para hacer válida una garantía, solicitar un reembolso por un producto defectuoso o exigir una devolución. Para la autoridad, el comprobante es la evidencia fundamental de que existió una relación de consumo formal.

Si necesitas acudir a la Profeco para iniciar una reclamación contra un comercio que no respetó una oferta, el servicio fue deficiente o te vendió un artículo en mal estado, es obligatorio presentar evidencia. La dependencia acepta los siguientes documentos como respaldo válido:



Contratos de compraventa: Incluye boletos físicos, electrónicos o formatos expedidos por el proveedor donde se detallen las obligaciones de entrega.

Incluye boletos físicos, electrónicos o formatos expedidos por el proveedor donde se detallen las obligaciones de entrega. Comprobantes financieros: Son válidos los estados de cuenta, comprobantes de transferencias (SPEI) o recibos de plataformas de pago (como PayPal) donde se refleje el cobro.

Son válidos los estados de cuenta, comprobantes de transferencias (SPEI) o recibos de plataformas de pago (como PayPal) donde se refleje el cobro. Tickets y facturas: Los recibos básicos de pago, ya sea por un producto o por la prestación de un servicio.

Los recibos básicos de pago, ya sea por un producto o por la prestación de un servicio. Publicidad del proveedor: Folletos, periódicos, revistas o capturas de promociones en medios electrónicos que sirvan para probar lo que te ofrecieron.

Folletos, periódicos, revistas o capturas de promociones en medios electrónicos que sirvan para probar lo que te ofrecieron. Correos electrónicos: El historial de mensajes intercambiados entre el consumidor y el vendedor.

Opciones para presentar tu queja

Escalante reiteró que existen vías accesibles para defender tu economía. Si cuentas con tu documentación en orden, puedes iniciar acciones individuales o sumarte a quejas grupales y acciones colectivas.

El trámite se puede realizar de manera presencial acudiendo a cualquiera de las Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) en el país. Por otro lado, si prefieres la vía digital y el proveedor está registrado en el sistema, puedes utilizar las plataformas Concilianet o Conciliaexprés, herramientas diseñadas para resolver conflictos de consumo vía internet. Además, la Profeco ofrece atención a través del Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722) y sus redes sociales.