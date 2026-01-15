Tips financieros en la cuesta de enero para los pagos a meses sin intereses

La cuesta de enero vuelve cada año para millones de mexicanos que, tras los gastos de diciembre, enfrentan ahora los pagos mensuales de sus tarjetas de crédito, especialmente los realizados a meses sin intereses (MSI). Lo que en su momento parecía una facilidad de pago se convierte en enero en una presión constante sobre el presupuesto familiar.

De acuerdo con el Banco de México, cerca del 20% del saldo de tarjetas proviene de compras bajo este esquema. El efecto se refleja en estrés financiero, retrasos y deterioro del historial crediticio si no existe planeación.

¿Por qué es clave conocer tus deudas a MSI?

Especialistas señalan que muchas personas contratan MSI sin evaluar su capacidad real de pago. Esto provoca acumulación silenciosa de compromisos que explotan al iniciar el año.

Conocer montos, fechas y plazos evita sorpresas, reduce el riesgo de morosidad y protege el puntaje crediticio, clave para futuros créditos.

¿Para qué sirven los MSI?

Los MSI permiten adquirir bienes sin pagar intereses, siempre que se cubran puntualmente las mensualidades. Son una herramienta útil cuando existe control financiero.

El problema surge cuando se usan sin planeación, se acumulan en distintas tarjetas o se concentran en una sola quincena.

Pasos prácticos para organizar tus pagos

Círculo de Crédito recomienda actuar desde los primeros días de enero:



Revisar estados de cuenta completos

Identificar montos, fechas y cargos automáticos

Ajustar gastos variables antes del día 15

Esta organización reduce errores, previene sobregiros y mejora la disciplina financiera.

Consejos para no desequilibrar tus finanzas

Para reducir presión:



Solicita cambiar fechas de corte

Distribuye pagos en distintas quincenas

Monitorea tu Credit Score después de cumplir pagos

Estas acciones permiten atravesar la cuesta de enero sin comprometer estabilidad ni acceso futuro a crédito. Muchos de estos problemas surgen cuando todos los cargos coinciden en la misma quincena, especialmente alrededor del día 15.

Solicitar a tu banco escalonar los pagos o reacomodar fechas, permite repartir la carga a lo largo del mes. De esta forma reduces la presión en momentos clave y construyes un hábito financiero más equilibrado y sostenible.

Con estas acciones simples pero efectivas, puedes superar la cuesta de enero sin comprometer tu salud financiera. La clave está en la anticipación y el orden, cuanto más pronto actúes, mayor tranquilidad tendrás el resto del año.

