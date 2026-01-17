Oferta imperdible; Tablet Lenovo M11 de 128 GB tiene descuento en Walmart en enero de este 2026

Walmart está “echando la casa por la ventana”, pues a través de su plataforma web oficial dio a conocer que la tablet Lenovo M11, considerada como una de las mejores en el mercado, tiene un importante descuento que deja su precio final por debajo de los 4 mil pesos en enero de este 2026.

De acuerdo con la publicación en la plataforma de esta tienda de autoservicio, el costo final de la tablet se puede pagar a meses sin intereses con tarjetas participantes. Por lo cual, a continuación en adn Noticias te daremos a conocer todos los detalles sobre este artículo de la marca Lenovo con descuento.

Precio de la tablet Lenovo M11 en Walmart

El precio original de la tablet Lenovo M11 dentro de Walmart es de 3 mil 577 pesos, sin embargo gracias al descuento superior al 5% que se le colocó a este producto electrónico, las y los interesados en adquirirlo únicamente deberán pagar 3 mil 247 pesos.

Como bien se mencionó anteriormente, este producto se puede pagar a seis meses sin intereses con tarjetas participantes. En caso de querer aprovechar esta facilidad de pago, las mensualidades quedarían en tan solo 541.17 pesos.

¿Qué incluye la tablet Lenovo M11 con descuento?

La compra de esta tableta con descuento en Walmart incluye un lápiz electrónico para la pantalla Lenovo, así como una funda protectora que mejorará el aspecto del artículo antes mencionado.

Más allá de ello, es importante mencionar que las características de esta Lenovo M11 son las siguientes:

Sistema Operativo Android 13

Tienda de Aplicaciones Google Play Store

Procesador Helio G88 (hasta 2.0 GHz)

128 GB de almacenamiento

¿Cómo aprovechar la oferta en la tablet Lenovo?

En caso de ser una de las personas interesadas en adquirir esta tableta con descuento en Walmart, te recomendamos ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda de autoservicio, en la cual solamente deberás seleccionar el producto, introducir tus datos bancarios y listo.

La tableta llegará hasta la puerta de tu casa en un lapso no mayor a los tres días, esto dependiendo de la ubicación en la que te encuentres.

