Con 7 mil pesos de descuento, Walmart remata la pantalla Samsung de 75 pulgadas Crystal UHD 4K

Walmart lanzó una atractiva promoción en tecnología para el hogar al reducir de forma significativa el precio de la pantalla Samsung de 75 pulgadas Crystal UHD 4K Smart TV LED, modelo UN75DU7000FXZX, uno de los televisores de gran formato más buscados por los consumidores.

Precio de la pantalla Samsung 75 pulgadas 4K

De acuerdo con la información publicada en la tienda en línea, el televisor pasó de 21,999 pesos a 14,990 pesos, lo que representa un ahorro de 7,009 pesos para quienes aprovechen la oferta vigente. Esta rebaja coloca al modelo como una de las opciones más accesibles dentro de la categoría de pantallas 4K de gran tamaño.

El televisor cuenta con tecnología 4K UHD y funciones Smart TV, ideal para disfrutar de contenido en alta definición. La oferta incluye hasta 15 meses sin intereses pagando $999.33 mensuales, además de una política de devolución de hasta 30 días tras la recepción del producto.

Los interesados pueden adquirirla directamente en el sitio web de Walmart México a través del enlace proporcionado: https://www.walmart.com.mx/ip/tv-samsung-75-pulgadas-crystal-uhd-4k-smart-tv-led-un75du7000fxzx/00750940183543?athbdg=L1300 .

Características de la pantalla Samsung 75 pulgadas 4K

Pantalla: 75 pulgadas, tecnología LED Crystal UHD, resolución 4K (3840 x 2160).

Procesador de Imagen: Crystal Processor 4K para optimizar colores y contraste.

Calidad de Imagen: HDR10, HDR10+, UHD Dimming, y Motion Xcelerator para movimientos fluidos.

Sistema Operativo: Tizen, para acceso a aplicaciones y funciones Smart.

Diseño: Elegante diseño sin marco (Bezel-less) y soporte de sobremesa.

Conectividad: 3 puertos HDMI, 1 puerto USB 2.0, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth integrado.

Funciones Smart: Bixby, SmartThings, Modo de Baja Latencia Automática (ALLM).

Audio: Sonido envolvente con tecnologías como Dolby Digital Plus (no especificado directamente, pero común en Samsung).

Beneficios clave:



Inmersión: Gran tamaño de pantalla y colores mejorados para una experiencia cinematográfica.

Inteligencia: Control de hogar inteligente con SmartThings y comandos de voz.

Rendimiento: Procesamiento 4K y tecnologías de imagen que mejoran la calidad de cualquier contenido.

