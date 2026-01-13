Compras sin tráfico: Walmart expande sus entregas con drones en EUA

Walmart avanza en la expansión de su servicio de entregas con drones en Estados Unidos , con el objetivo de ampliar la cobertura aérea desde al menos 150 tiendas más en los próximos dos años para llegar a 270. La iniciativa busca ofrecer a los clientes la posibilidad de recibir comestibles y otros artículos mediante pedidos aéreos, como parte de su estrategia de cumplimiento digital.

La compañía trabaja en conjunto con Wing , operador de drones propiedad de Alphabet, para escalar el servicio a nuevas ubicaciones. Según lo anunciado, el despliegue se realizará de forma progresiva y se apoyará en la experiencia acumulada en mercados donde el servicio ya está activo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuántas tiendas de Walmart ofrecerán entregas con drones en Estados Unidos?

Wing informó que el servicio de entregas con drones se incorporará a 150 tiendas adicionales de Walmart durante 2026, lo que representa la mayor expansión de este tipo a nivel mundial. Este anuncio se suma a los planes comunicados por Walmart el año anterior, cuando adelantó la incorporación del servicio en otras 100 tiendas.

Actualmente, Walmart ofrece entregas con drones desde algunas ubicaciones en Texas y en el área metropolitana de Atlanta. Con las nuevas incorporaciones, la empresa prevé alcanzar un total de 270 tiendas con este servicio en Estados Unidos para finales de 2027. En el país, Walmart opera más de 4.600 tiendas.

La alianza entre Walmart y Wing fue anunciada en 2023 y constituye el eje operativo del servicio de entregas aéreas. De acuerdo con estimaciones de Wing, la expansión permitirá que más de 40 millones de estadounidenses tengan acceso a entregas mediante drones.

El servicio se ofrecerá en ciudades como Los Ángeles, San Luis, Cincinnati, Ohio y Miami, mientras que otras ubicaciones serán detalladas próximamente por las compañías involucradas.

¿Cómo pueden los clientes acceder a las entregas con drones de Walmart?

Para recibir pedidos por vía aérea, los clientes deben descargar la aplicación de Wing e ingresar su dirección para verificar si se encuentran dentro del rango de entrega disponible. Walmart ha señalado previamente que las entregas pueden concretarse en tan solo 30 minutos.

Greg Cathey, vicepresidente senior de transformación de cumplimiento digital en Walmart, indicó que la expansión busca facilitar el acceso a artículos esenciales, incluidos ingredientes de último momento para la cena. Desde 2019, este tipo de entregas ha ganado impulso tras la aprobación de la Administración Federal de Aviación para el transporte aéreo comercial de paquetes.