Súper combo de 2 Moto E15, smart watch y audífonos por menos de 5 mil pesos en Elektra

En la actualidad existe una gran variedad de marcas de teléfonos celulares y si quieres aprovechar en Elektra hay una super promoción de 2 Moto E15 , smart watch y audífonos inalámbricos por menos de 5 mil pesos y en adn Noticias te compartimos toda la información.

Super combo de 2 Moto E15, smart watch y audífonos

Elektra tiene una gran promoción pues el combo de 2 Moto E15 morados de 64 GB, smart watch y audífonos inalámbricos tiene un precio de 3 mil 999 pesos de contado. También lo puedes pagar a 102 semanas de 68 pesos.

Además, cuentas con 3 meses de garantía total en partes, solo debes presentar el producto original, con el ticket de compra y el número de guía.

Características del Moto E15

El teléfono celular Moto E15 tiene una pantalla de 6.67” Gorilla Glass 3 LCD Resolución 720 x 1604. Almacenamiento de 64GB 2GB (física) + hasta 4 GB (RAM Boost) con elección automática a través de IA (Nano-SIM + Nano-SIM + MICRO SD).

Cuenta con un procesador Mediatek Helio G81 Extreme, la cámara trasera es de 32 MP y la frontal de 8MP. La batería es de 5200 mAh y el sistema operativo es Android 14.0.

El smart watch y los audífonos inalámbricos pueden cambiar el color y modelo según la disponibilidad.

