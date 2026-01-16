iPad de 11 pulgadas con chip A16 baja de precio en iShop México

La cadena iShop y otros distribuidores autorizados lanzaron en México una promoción que reduce de forma notable el precio del iPad de 11 pulgadas con chip A16 y conectividad Wi-Fi. El modelo nuevo y original se ofrece desde 7,199 pesos, una cifra poco habitual para un dispositivo reciente de Apple.

La oferta se encuentra disponible durante enero de 2026, con envíos en todo el país y opciones de pago a meses. El ajuste busca atraer a estudiantes, profesionales y familias que desean integrarse al ecosistema Apple sin pagar el precio de lista.

Precio rebajado y planes de financiamiento

El iPad de 11 pulgadas se vende en su versión base de 128 GB por 7,199 pesos, mientras que el modelo de 256 GB alcanza los 8,499 pesos. Ambas opciones se posicionan por debajo del promedio habitual del mercado.



Además del pago de contado, existen planes de financiamiento desde 24 mensualidades aproximadas de 354 pesos. Programas como iShop For Life o Plan GET facilitan la renovación periódica del equipo, aunque requieren tarjetas bancarias específicas.

Rendimiento impulsado por el chip A16

El chip A16 ofrece un desempeño fluido para tareas cotidianas, productividad y entretenimiento. Su eficiencia permite ejecutar aplicaciones exigentes sin sacrificar autonomía.

Especialistas destacan que este procesador amplía la vida útil del dispositivo. El iPad mantiene vigencia para futuras actualizaciones de iPadOS y nuevas aplicaciones.

Pantalla, batería y experiencia de uso

La pantalla Liquid Retina de 11 pulgadas integra True Tone, lo que mejora la visualización en distintos entornos. El resultado es una experiencia cómoda para lectura, diseño y consumo multimedia.

La batería ofrece autonomía para todo el día. Esto convierte al iPad en una herramienta confiable para jornadas académicas y laborales prolongadas.

Conectividad, cámaras y seguridad

El equipo incluye Wi-Fi 6, puerto USB-C y Touch ID en el botón superior. Estas funciones refuerzan la seguridad y la velocidad de conexión.

Las cámaras de 12 MP, con Center Stage en la frontal, mejoran videollamadas y creación de contenido. Analistas prevén que esta oferta impulse la demanda en el segmento de tablets en México.

