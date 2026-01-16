Lo dicen los expertos, estos son los mejores iPhone de 2026: Recomendaciones y funciones

La elección de un nuevo iPhone en 2026 requiere un análisis exhaustivo de la longevidad del software y el rendimiento de la batería. Con la llegada de nuevas generaciones del codiciado celular de la marca Apple , el mercado ofrece alternativas que equilibran precios competitivos con procesadores capaces de recibir actualizaciones durante la próxima década.

Los modelos de iPhone más potentes y rentables del mercado

Para este momento tan vertiginoso con avances tecnológicos constantes, la oferta de dispositivos se divide entre la innovación del último lanzamiento y la eficiencia de modelos previos que han bajado su costo:

iPhone 16e: Esta es la recomendación número uno para 2026. Aunque mantiene un diseño clásico con biseles gruesos, integra el procesador A18 que asegura soporte hasta 2031. Su autonomía es sobresaliente con 9 horas y 40 minutos de uso, superando a versiones Pro Max por un precio de entre $500 y $600 dólares .

¿Vale la pena comprar un iPhone 13 Pro Max reacondicionado en 2026?

La adquisición de un iPhone 13 Pro Max bajo este esquema es una decisión que depende del tiempo de uso previsto, pues ofrece una relación calidad-precio aceptable pero con una caducidad próxima. Por un costo cercano a los $500 dólares, obtienes una experiencia de lujo con acabado en acero inoxidable y una pantalla de 120 Hz que mantiene una fluidez actual. Su panel de 6.7 pulgadas resulta ideal para video y su batería todavía rinde entre 7 y 9 horas bajo condiciones óptimas.

Sin embargo, existen desventajas críticas. El soporte de actualizaciones mayores termina en 2028, lo que deja solo dos años de vida útil garantizada. Además, este modelo utiliza el puerto Lightning, una tecnología obsoleta frente al estándar USB-C actual. Su cámara posee un zoom limitado de 3x y existe el riesgo inherente de que la batería de una unidad reacondicionada no rinda al máximo. Es una compra válida solo si buscas lujo al menor precio posible para un periodo corto; de lo contrario, el iPhone 16e es una inversión más inteligente a largo plazo.