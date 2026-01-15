Casi 6 mil pesos de descuento en el iPhone 15 plus de 128 GB en el último día de la Gran Barata de Liverpool

En plena quincena y en el último día de la Gran Barata de Liverpool, llegó uno de los descuentos más atractivos para quienes buscan renovar su celular: iPhone 15 Plus .

Este celular pasó de 19 mil 599 a 13 mil 199 pesos, una rebaja significativa para un equipo de gama alta de Apple . La promoción aplica por tiempo limitado y Liverpool advierte que quedan pocas piezas disponibles.

Características del iPhone 15 Plus

El iPhone 15 Plus cuenta con una pantalla Super Retina XDR de 6.7 pulgadas, ideal para consumir contenido, trabajar o jugar. Su tamaño lo convierte en una opción atractiva para quienes prefieren pantallas amplias sin sacrificar calidad de imagen, ya que ofrece colores vivos, alto brillo y buena eficiencia energética.

La versión en oferta es de 128 GB de almacenamiento, suficiente para aplicaciones, fotos, videos y documentos del día a día. Al tratarse de un equipo reacondicionado, ha sido revisado y probado para garantizar su funcionamiento, lo que permite acceder a un iPhone reciente a un precio más accesible.

¿Qué significa que un iPhone sea reacondicionado y si conviene comprarlo?

Un iPhone reacondicionado es un equipo que fue revisado, probado y puesto nuevamente a la venta tras asegurar su correcto funcionamiento. Conviene si buscas un precio más bajo y compras en tiendas confiables como Liverpool , que ofrecen respaldo y opciones de pago seguras.

Colores disponibles y envío sin costo

Liverpool ofrece este modelo en tres colores: amarillo, verde y azul, opciones llamativas que se alinean con el diseño fresco de esta generación. Además, incluye envío gratis a todo el país, un punto a favor para quienes compran en línea y buscan evitar costos adicionales.

Facilidades de pago en quincena

Uno de los mayores atractivos de esta oferta son las opciones de financiamiento, pensadas para aprovechar la quincena:



Con tarjetas Liverpool , se puede pagar en tres meses sin intereses (MSI) de cuatro mil 399.67 pesos o en seis MSI de dos mil 199.83

, se puede pagar en (MSI) de cuatro mil 399.67 pesos o en de dos mil 199.83 Con otras tarjetas VISA y MasterCard , el pago es hasta tres MSI

, el pago es hasta tres MSI También se acepta pago en efectivo en Seven, Extra, Farmacias Guadalajara y Farmacias del Ahorro.

en Seven, Extra, Farmacias Guadalajara y Farmacias del Ahorro. Otros métodos disponibles son PayPal y SPEI

Las mensualidades se calculan sobre el precio final de 13 mil 199 pesos, sin cargos ocultos.

