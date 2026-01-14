Liverpool remata tenis Skechers blancos Edgeride para hombre con un 50% de descuento

La temporada de ofertas en Liverpool continúa con descuentos que están llamando la atención de los amantes del calzado deportivo. Entre las promociones destacadas dentro de la Gran Barata de Invierno, los tenis blancos Tenis Skechers Edgeride para hombre en color blanco están disponibles con un 50 % de descuento, lo que representa una oportunidad para renovar tu calzado con un modelo cómodo y versátil.

Este par de tenis combina estilo y funcionalidad, pensado para uso diario o actividades ligeras. El descuento aplica directamente en el precio de catálogo dentro de la tienda en línea de Liverpool, y la oferta forma parte de la campaña que se extiende hasta principios de febrero con varias categorías en promoción.

¿Cuánto cuestan los tenis blancos Skechers en Liverpool?

Actualmente, los tenis Skechers Edgeride en color blanco están en $999.50 pesos. Un modelo que normalmente encontramos en $1,999 MXN, lo que refleja la rebaja más alta en esta línea de calzado deportivo. Este precio ya considera el descuento aplicado durante la campaña de ofertas vigente en la tienda.

También destaca que ofrece la posibilidad de pagarlos en hasta 9 meses sin intereses, con pagos de 111 pesos , lo que abre una oportunidad todavía más grande para aprovechar la oferta con todas las tarjetas participantes.

Características de los tenis blancos Skechers

Los tenis Skechers Edgeride combinan un diseño deportivo con detalles pensados para la comodidad diaria. Cuentan con una plantilla cómoda tipo memory foam, que ofrece amortiguación suave al caminar o estar de pie durante largos periodos. Además, su construcción con materiales ligeros y transpirables hace que sean una buena opción tanto para uso casual como para caminatas ligeras.

