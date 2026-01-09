inklusion.png Sitio accesible
Walmart remata pantalla LG de 55 pulgadas, resolución 4K UHD con IA y sonido de 20W de potencia

Esta oferta está disponible por tiempo limitado a través del sitio oficial de Walmart México, por lo que a continuación te presentamos todos los detalles.

pantalla samsung 55 pulgadas uhd
pantalla samsung 55 pulgadas.|Walmart
Escrito por:  Majo Santillán González

Walmart lanzó una promoción exclusiva para los amantes del entretenimiento en casa: la pantalla TV LG de 55 pulgadas 4K Ultra HD Smart TV LED modelo 55UR7800PSB está en remate.

Esta oferta está disponible por tiempo limitado a través del sitio oficial de Walmart México , por lo que a continuación te presentamos todos los detalles.

Precio de la pantalla LG 55 pulgadas

Actualmente se encuentra en $9,890 pesos, cuando antes costaba $10,159 pesos, lo que representa un ahorro de $269 pesos.

Además del descuento, la cadena comercial ofrece la posibilidad de adquirir este televisor hasta a 15 meses sin intereses, con pagos aproximados de $659.33 pesos mensuales, facilitando el acceso a tecnología de alta definición sin afectar el presupuesto familiar.

Otro beneficio destacado es que el producto cuenta con devolución hasta 30 días después de recibido, lo que brinda mayor confianza a los compradores al momento de realizar su compra en línea.

Pantalla LG 55 pulgadas 4K Walmart
Pantalla LG 55 pulgadas en oferta.|Walmart

Características de la pantalla LG 55 pulgadas

  • Pantalla: LED de 55 pulgadas, diseño plano, resolución 4K UHD (3840 x 2160).
  • Procesador: α5 AI 4K Gen6 para mejora de imagen y sonido.
  • Sistema Operativo: webOS 23 (plataforma inteligente con acceso a apps como YouTube).
  • Calidad de Imagen: HDR10, HLG, Modo Cineasta (Filmmaker Mode), Mapeo de Tonos Dinámico (Dynamic Tone Mapping).
  • Sonido: 20W de potencia, 2.0 canales, Sonido con IA (AI Sound) y compatibilidad con Dolby Digital.
  • Funciones Smart & Gaming:
  • ThinQ AI: Control por voz e integración con hogar inteligente.
  • Compatibilidad: Amazon Alexa, Apple AirPlay 2, Apple HomeKit.
  • Gaming: Modo de optimización de juegos (Game Optimizer), ALLM (Auto Low Latency Mode), HGiG.

Conectividad:

  • HDMI: 2 puertos (con eARC en uno).
  • USB: 2 puertos.
  • Otros: Wi-Fi, Bluetooth (v5.0), Ethernet, Salida de audio digital óptica (SPDIF).
  • Diseño: Biseles delgados, patas (base).

