Liverpool remata el Samsung Galaxy S25 FE de 128GB, cámara de 50 MP, carga rápida y resistente al polvo y agua

Como parte de la Gran Barata, Liverpool lanzó una atractiva promoción para los amantes de la tecnología móvil al reducir el precio del Samsung Galaxy S25 FE, un smartphone de gama alta que combina potencia, diseño y una pantalla de última generación.

Características del Galaxy S25 FE

El dispositivo es más delgado y ligero que su predecesor, con un grosor de 7,4 mm y un peso de 190 g. Cuenta con un marco de Armor Aluminum y protección Corning Gorilla Glass Victus+ tanto en la parte frontal como trasera. Posee certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua. Pantalla: Incorpora una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ y una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, ofreciendo imágenes claras y vibrantes gracias a la tecnología Vision Booster. Los biseles son más finos, proporcionando una experiencia visual más inmersiva.

Precio del Galaxy S25 FE

El dispositivo, que cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas y 128 GB de almacenamiento, bajó de 15,499 a 13,999 pesos, lo que representa un ahorro directo para los consumidores. Además, la tienda departamental ofrece la opción de hasta 13 meses sin intereses, con pagos aproximados de 1,076.85 pesos mensuales, facilitando su adquisición.

El Samsung Galaxy S25 FE está disponible en tres colores:



Navy

Jet Black

Icy Blue

El producto puede adquirirse directamente en la tienda en línea de Liverpool .

