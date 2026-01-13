Soriana remata por menos de 3 mil pesos el Xiaomi Redmi 14C con triple cámara y 256 GB

Las ofertas y promociones dentro de la plataforma web de Soriana continúan a la orden del día, pues ahora se dio a conocer que el smartphone Xiaomi Redmi 14C de triple cámara y con 256 GB de almacenamiento, cuenta con un precio de descuento superior al 15% en este inicio de 2026.

De acuerdo con la plataforma de la tienda de autoservicio el precio final del celular es menor a los 3 mil pesos, además de que se puede adquirir hasta con 18 meses sin intereses con pagos de tan solo 166.11 pesos, esto con tarjetas participantes y con las promociones activas.

Precio final del Xiaomi Redmi 14C en Soriana

Según con la página oficial de Soriana, el Xiaomi Redmi 14C de 256 GB tiene un precio original de 3 mil 590 pesos, sin embargo y gracias al descuento que se le colocó en enero de este 2026, el costo final queda en tan solo 2 mil 990 pesos.

Es importante mencionar que los 18 meses sin intereses únicamente aplican para la tarjeta de la tienda de autoservicio, sin embargo, son más de 15 bancos e instituciones financieras las que cuentan con la opción de pagar el smartphone con 6 meses sin intereses.

Características generales del Xiaomi Redmi 14C en Soriana

El Xiaomi Redmi 14C es uno de los celulares más innovadores y efectivos del mercado nacional, pues a pesar de ser considerado como un smartphone de gama baja, cuenta con una pantalla inmersiva de 6.88 pulgadas con una tasa de actualización de hasta 120Hz.

Por otro lado, se destacó a este celular por los siguientes puntos:

Cámara dual de 50 megapixeles con IA

Cámara frontal de 13 megapixeles

Batería de 5160 mAh

Cargador de carga rápida

Procesador MediaTek Helio

¿Cómo comprar el Xiaomi Redmi con descuento en Soriana?

En caso de querer aprovechar el descuento en este celular de la marca Xiaomi en Soriana, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda de autoservicio, pulsar en el botón de “agregar” el artículo en el carrito y corroborar las tarjetas participantes para los 6 o 18 meses sin intereses.

