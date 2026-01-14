Sam’s Club remata su cuponera de enero: Rebajas en básicos y alacena

El inicio de 2026 marca una etapa de ajustes en el presupuesto de los hogares. Ante este escenario, Sam's Club activó una serie de descuentos y beneficios a través de su cuponera vigente del 7 de enero al 2 de febrero. La cadena de tiendas de autoservicio liquida inventarios y ofrece importantes promociones mediante el modelo de multiahorro, una estrategia clave para mitigar los gastos de la temporada.

Bajo este esquema, el precio unitario de los artículos de primera necesidad disminuye considerablemente al adquirir dos o más unidades. Esta modalidad permite que los consumidores accedan a promociones exclusivas en rubros que van desde alimentos hasta higiene personal.

Los 10 productos de alacena y limpieza que Sam's Club tiene en oferta

La actualización de costos en esta primera cuponera de ofertas de 2026 que ofrece Sam's Club a sus clientes se enfoca en el volumen. A continuación, se detallan los artículos básicos con sus precios y el formato de ahorro correspondiente:

Spaghetti x 3 kg Member's Mark: 97 pesos.

97 pesos. Café soluble Nescafé (300 gramos): 195 pesos.

195 pesos. Detergente Ariel Power Liquid (8.5 L): 528 pesos (al adquirir dos unidades).

528 pesos (al adquirir dos unidades). Suavizante Ensueño (9 L): 318 pesos (al adquirir dos unidades).

318 pesos (al adquirir dos unidades). Atún Tuny en agua (8 pack): 115 pesos

115 pesos Papel Higiénico Pétalo (32 rollos): 318 pesos.

318 pesos. Aceite Vegetal Nutrioli (3 packs de 946 ml): 125 pesos.

125 pesos. Limpiador Fabuloso Lavanda (10 L): 198 pesos.

198 pesos. Cereal Kellogg's Zucaritas (1.2 kg): 114 pesos.

114 pesos. Pañales Huggies Etapa 3 (105 unidades): 428 pesos

Pantallas y electrodomésticos: Sam's Club remata tecnología con descuentos de hasta el 35%

Más allá de la despensa, la cuponera de enero remata equipos de tecnología y línea blanca con porcentajes de descuento destacados. En el sector de electrónica, la Pantalla LG QNED de 65 pulgadas presenta una de las rebajas más agresivas, al pasar de 17.999 a solo 11.498 pesos.

En el área de hogar, la tienda liquida el Frigobar Midea de 3.4 pies con un precio final de $3,899 pesos. Asimismo, la Lavadora Whirlpool de 24 kg cuenta con una promoción que sitúa su costo en 13.592 pesos, un beneficio directo para los socios que buscan renovar sus aparatos domésticos.

Para potenciar el ahorro, el uso de la aplicación Cashi u otros métodos de pago electrónicos otorga una bonificación adicional del 2.25%. Es fundamental verificar la disponibilidad de estas ofertas en el portal digital antes de acudir a las sucursales físicas, ya que los artículos en liquidación suelen agotarse rápidamente.

