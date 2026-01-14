Liverpool remata el smartphone con la mejor relación precio-calidad por menos de $1,300 pesos

En medio de las ofertas que suelen aparecer sin previo aviso en tiendas departamentales, Liverpool ha puesto en el radar del consumidor mexicano un teléfono que, por su precio actual, llama fuertemente la atención: el Hisense U50 . Aunque su costo normal ronda los $3,682 pesos, en promociones recientes se ha encontrado por tan solo $1,129 pesos, lo que lo convierte en una opción difícil de ignorar para quienes buscan un dispositivo nuevo, con garantía y sin gastar de más.

Hisense U50, en oferta en Liverpool

Este modelo no es un teléfono de gama alta, pero sí cumple con lo básico de forma eficiente. Y cuando hablamos de “básico”, nos referimos a llamadas, mensajes, WhatsApp y navegación ligera. Para muchos usuarios —especialmente adultos mayores, niños o como respaldo— eso es más que suficiente.

Lo que hace especial al Hisense U50 en este momento es cómo se posiciona frente a otras opciones en su rango de precio. Si lo consigues por debajo de los $1,300 pesos, difícilmente encontrarás otro equipo nuevo con garantía que ofrezca lo mismo. Pero si supera los $2,500, ya hay alternativas más potentes en el mercado, como algunos modelos de Xiaomi o Samsung.

¿Qué incluye esta oferta?



Precio realista: Con descuentos superiores al 65%, el U50 pasa de ser un dispositivo promedio a una ganga.

Formas de pago flexibles: Hasta 6 meses sin intereses con tarjeta Liverpool (mensualidades desde $203 pesos), 3 MSI con otras tarjetas o descuentos adicionales si pagas de contado.

Envío gratis a todo México sin monto mínimo, además de la opción de recogerlo en tienda en solo dos horas si hay stock disponible.

Garantía directa de Liverpool, lo que facilita cambios o devoluciones en caso de fallas de fábrica.

Consejos para sacarle el máximo provecho

El Hisense U50 funciona con Android Go Edition, una versión ligera del sistema operativo pensada para equipos con pocos recursos (2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento). Por eso:



Usa apps “Lite” como Facebook Lite o Maps Go para evitar que el teléfono se trabe.

Invierte en una tarjeta MicroSD (mínimo 32 GB) porque el sistema ocupa casi 10 GB del almacenamiento interno.

No esperes 5G: es un equipo 4G LTE, compatible con todas las compañías en México (Telcel, AT&T, Movistar).

Finalmente, recuerda que desde 2026 es obligatorio registrar tu línea celular ante tu operador al activar cualquier dispositivo en México. Es un trámite sencillo, pero necesario para evitar cortes de servicio.

