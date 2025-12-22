Liverpool remata el Xiaomi Redmi Note 14 Pro de 256GB, cámara de 200MP y carga rápida

¿Buscas un celular para el 2026? Liverpool cuenta con una oferta navideña en el smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro POLED. Este dispositivo se ubica en la gama media-alta (o "gama media premium"), ofreciendo características de gama alta como pantalla POLED de alta tasa de refresco y cámara de 200MP, pero a un precio más accesible que la gama alta pura, siendo una apuesta fuerte de Xiaomi para este 2025.

Precio del Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Como parte de la promoción, el precio del dispositivo baja de $7,999.00 a $6,999.00 pesos. Además, Liverpool ofrece la opción de pago a meses sin intereses, permitiendo adquirir el smartphone hasta en 13 mensualidades de $538.38 pesos.

El Xiaomi Redmi Note 14 Pro tiene una capacidad de 256GB y está disponible en tres colores: negro, morado y azul. Lo puedes adquirir aquí .

Características Xiaomi Redmi Note 14 Pro

El Xiaomi Redmi Note 14 Pro cuenta con una excelente pantalla POLED de 6.67 pulgadas, resolución 1.5K (1220x2712), tasa de refresco de 120Hz y hasta 3000 nits de brillo, protección Gorilla Glass Victus 2; viene con el potente procesador MediaTek Dimensity 7300 Ultra (en versión 5G) y opciones de 8/12GB RAM, cámaras de hasta 200MP, batería de 5500mAh con carga rápida, resistencia IP64 y funciona con Android 14 y HyperOS, destacando por su fluidez y calidad visual, ideal para multimedia y juegos.

