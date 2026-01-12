Celular Xiaomi Redmi 15 llega con una batería imbatible a Walmart con precio de oferta

¿Te quedaste sin celular? Xiaomi Redmi 15 llegó a Walmart con una oferta bastante cómoda para los bolsillos que padecen la cuesta de enero, pero no quieren dejar las ventajas de un teléfono moderno. Con una batería imbatible, tiene un precio en el mercado de 4 mil 500 pesos, pero con el descuentazo quedaría en 3 mil 999 pesos.

El dispositivo en color negro prioriza la independencia energética sin descuidar el diseño moderno. Es ideal para los usuarios que no quieren vivir pegados a un enchufe, ya que integra una de las baterías más grandes del segmento, empaquetada en un cuerpo sofisticado con acabados premium.

¿Cuánto dura la batería?

La batería del Xiaomi Redmi 15 está diseñada para durar días, ya que el corazón de este equipo es una impresionante celda de 7000mAh, garantizando hasta dos días de uso intensivo. Además, cuenta con tecnología de carga rápida de 33W.

Características del Xiaomi Redmi 15

Cuenta con una pantalla de 6.9 pulgadas con resolución FHD+. Se trata de un panel de grandes dimensiones, ideal para el consumo de streaming y videojuegos.

Su procesador Snapdragon 685, un chip de 6 nanómetros, garantiza un equilibrio óptimo entre potencia y ahorro de energía. Además tiene 256 GB de almacenamiento interno, espacio para guardes tus fotos, videos y aplicaciones favoritas.

Su sistema de cámara dual de 50MP potenciado por IA capta imágenes detalladas, ya que optimiza automáticamente los parámetros de la toma.

¿Cómo es el diseño del Xiaomi Redmi 15?

Su diseño adopta bordes curvos y un marco de aluminio microcurvado que le da un aspecto sofisticado, haciendo que el teléfono de casi 7 pulgadas se sienta cómodo y seguro en la mano.

¿Cómo comprar el Xiaomi Redmi 15?

El Xiaomi Redmi 156 se puede comprar a través de la página oficial de Walmart a tres meses sin intereses y cuenta con una garantía de 30 días en caso de que tega algún defecto.

