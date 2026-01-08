Elektra remata el iPhone 13 de 128 GB completamente nuevo

Si piensas cambiar de celular y quieres probar un iPhone , el modelo 13 completamente nuevo se encuentra a un precio especial en Elektra durante los próximos días. Además, tiene la posibilidad de pagos a meses sin intereses e incluso pagos semanales de bajo costo.

Lo más atractivo de este iPhone 13 es que podrás adquirirlo tal y como si fueras a una tienda oficial de Apple, a diferencia de los otros modelos reacondicionados que suele haber en las tiendas y que, aunque se ofrecen a un menor precio, es un hecho que ya fueron utilizados.

Precio del iPhone 13 en Elektra

Es así que el iPhone 13 lo encontramos en un precio de $10,499 pesos, una oferta especial en la que podemos ahorrar bastante, considerando que su precio original en tiendas es de $14,499.

Además, se trata del modelo de 128 GB, una capacidad excelente para un uso cotidiano y que suele ser la recomendada para personas que no utilizan su teléfono para trabajar, por lo que millones de usuarios podrían aprovechar la oferta de Elektra.

Características del iPhone 13 en Elektra

El iPhone 13 de 128GB destaca por su pantalla Super Retina XDR OLED de 6.1 pulgadas, el potente chip A15 Bionic, un sistema de cámara dual de 12MP (Gran Angular y Ultra Gran Angular) con Modo Cine, y una batería de mayor duración con carga rápida e inalámbrica, además de resistencia al agua y polvo, y el sistema de seguridad Face ID.

Recordemos que la cámara también cuenta con el Modo Cine y Estilos Fotográficos, con un importante avance en comparación a los modelos anteriores. Sin mencionar que tiene 4 GB de memoria RAM, que garantiza un excelente funcionamiento.

