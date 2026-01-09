Ofertón de inicio de año; Soriana remata el Motorola Moto G15 de 128 GB

Las ofertas y descuentos en Soriana no terminaron con el fin de la temporada navideña y de fin de año, pues a través de su plataforma web anunció un descuento superior al 20% en el smartphone Motorola Moto G15 a lo largo de este inicio del 2026.

El descuento que esta tienda de autoservicio le colocó al celular antes mencionado, es superior al que se puede encontrar en algunas otras marcas de conveniencia que se encargan de comercializar la marca Motorola.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Precio final del Motorola Moto G15 en Soriana este 2026

De acuerdo con la plataforma de Soriana el precio real del Motorola Moto G15 es de 3 mil 490 pesos, por lo cual con el descuento que se le colocó el costo final para el consumidor quedó en tan solo 2 mil 690 pesos, los cuales incluso se pueden pagar a meses sin intereses con tarjetas participantes.

En caso de querer adquirir el celular en un plazo de 18 meses, los interesados podría pagar entre los 149 y los 150 pesos mensuales gracias a las opciones de compra con las que cuenta esta tienda de autoservicio en los diferentes puntos del país.

Características del Motorola Moto G15 con descuento en Soriana

El Motorola Moto G15 destaca en el mercado gracias a su pantalla de 6.7 pulgadas con resolución Full HD+, además de que gracias a su modelo, cuenta con una resistencia al agua IP52, así como cámaras de hasta 50 megapixeles aptos para videos y fotografías de alta calidad.

Las características generales de este smartphone son las siguientes:

Pantalla 6.7 pulgadas

RAM de 4 GB

Almacenamiento de 128 GB

Procesador Mediatek Helio G81

Sistema operativo Android 15

Cámara Principal 50 MP + 5MP + Flicker Sensor; Cámara Secundaria de 8 MP

Batería de 5200 mAh

Resistencia al agua IP52

¿Cómo comprar el Motorola Moto G15 en Soriana?

En caso de estar interesado en aprovechar la oferta en el Motorola Moto G15 con la que cuenta Soriana, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda para poder realizar la compra, esto siguiendo los siguientes pasos:

Ingresa al link antes mencionado

Selecciona el artículo en caso de estar interesado

En la pestaña del carrito, selecciona el botón de “agregar” para que te redireccionen para pagar

Agrega si deseas que te lo envíen o si pasas por el celular a tienda

Lanzarán el Aircar 2, el carro volador que se convierte en avión en 90 segundos

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.