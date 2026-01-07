Motorola Bundle Edge 50 Fusion entra en remate: 256GB de memoria, cámara de 50MP y con audífonos inalámbricos de regalo

Liverpool lanza una promoción irresistible para los amantes de la tecnología: el smartphone Motorola Edge 50 Fusion en su versión Bundle con pantalla POLED de 6.6 pulgadas, 256GB de almacenamiento y audífonos incluidos ya está disponible por solo $6,099, un descuento directo de $3,701 respecto a su precio original de $9,800.

Este equipo, compatible con Telcel, destaca por su diseño edge-to-edge y rendimiento optimizado para multitarea. Además, la tienda ofrece financiamiento flexible de hasta 6 meses sin intereses, con pagos mensuales de apenas $1,016.50, ideal para renovar tu dispositivo sin afectar tu bolsillo.

La oferta está vigente en la tienda en línea de Liverpool. Puedes adquirir el Motorola Edge 50 Fusion aquí .

Características principales del Motorola Bundle Edge 50 Fusion

Pantalla: 6.7" pOLED (3D curved), resolución Full HD+, tasa de refresco de 120Hz, protección Corning Gorilla Glass 5.

Rendimiento: Procesador Snapdragon 7s Gen 2 (o Snapdragon 6 Gen 1), 8GB o 12GB de RAM, 256GB o 512GB de almacenamiento interno.

Cámaras: Trasera de 50 MP (principal con OIS) + 13 MP (ultra gran angular/macro); Frontal de 32 MP.

Batería: 5000 mAh con carga rápida TurboPower de 68W.

Diseño y Durabilidad: Diseño curvo y elegante, resistencia al agua y polvo IP68, disponible en colores como Azul Ártico, Verde Azulado y Rosa Fragola.

Audio: Altavoces estéreo con Dolby Atmos y soporte para códecs de audio de alta resolución.

Software: Android 14, con funciones como carpeta segura y capacidad de modo escritorio (Smart Connect).

Bundle: Incluye audífonos inalámbricos, cargador de 68W, funda protectora y cable.

