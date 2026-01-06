¡Grrr! Nace en SLP un margay, especie en peligro de extinción

En México existen muchas especies que se encuentran en peligro de extinción, uno de ellos es el margay , un felino que pertenece a la familia de los jaguares y ocelotes; sin embargo, en la Huasteca Potosina nació una cría de este animal.

Nace cría de margay, especie en peligro de extinción

Fue mediante redes sociales que la Asociación Civil Ecologista, Selva Teenek A.C dio a conocer que el pasado 3 de enero " Nala " dio a luz al margay quien se encuentra en buen estado de salud. Tanto la mamá como el cachorro se encuentran bajo los cuidados de la Unidad de Manejo Animal (UMA) y lo liberarán cuando lo consideren adecuado.

Si quieres apoyar a la mamá y el cachorro, puedes hacerlo comprando latas de RECOVERY de Royal Canin que tienen un precio de mil 571 pesos que alcanza para la comida de dos semanas o también puedes depositar a la cuenta 0105751745 o CLABE: 072010001057517453 de Banorte a nombre de Daniel Ivan Romo Guerra (Nutrivet).

Margay, una especie amenazada en México

El margay también conocido como "tigrillo" son animales que viven en selvas tropicales de la Huasteca en San Luis Potosí. Es considerado el felino más ágil de América pues tiene una articulación en los tobillos que le permite bajar verticalmente de los árboles.

Es un animal de hábitos nocturnos y comportamiento solitario. Consume una gran variedad de presas como aves, pequeños primates, ardillas, ranas, insectos y reptiles. Dicha especie se encuentra amenazada debido a la destrucción de bosques y el tráfico ilegal de pieles.

