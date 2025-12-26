Profepa rescata a tigrillo en estado crítico por deshidratación en Álvaro Obregón, CDMX

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ( Profepa ) informó que recuperó a un tigrillo que fue hallado dentro de un domicilio ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México (CDMX).

El cachorro perteneciente a una especie en peligro de extinción se encontraba en estado crítico de deshidratación cuando fue rescatado por las autoridades ambientales. Te contamos todos los detalles del caso.

Profepa recupera a un tigrillo en estado de deshidratación en una casa en la CDMX

A través de sus redes sociales oficiales, la Profepa lanzó un comunicado, por medio del cual señaló que las autoridades ambientales habían ingresado a un domicilio en la Alcaldía Álvaro Obregón, en el sur-poniente de la CDMX, donde hallaron a un animal silvestre een una jaula.

Según la procuraduría se trata de un ejemplar de la especie Leopardus wiedii, que se encuentra en peligro de extinción, según la NOM-059-SEMARNAT-2010, por diversas amenazas, entre ellas, el tráfico ilegal.

‼️Recibimos un tigrillo (Leopardus wiedii) que había sido hallado dentro de un domicilio en la alcaldía Álvaro Obregón, en la #CDMX. El ejemplar presentaba baja condición corporal y deshidratación, por lo que recibió cuidados a fin de asegurar su bienestar; posteriormente, fue… pic.twitter.com/o5zYkdago1 — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) December 26, 2025

De acuerdo con el reporte de la Profepa, el cachorro fue hallado en una jaula y presentaba baja condición corporal y deshidratación, por lo que recibió cuidados a fin de asegurar su bienestar.

Multas por tener animales en peligro de extinción en casa

En el comunicado, las autoridades de la Profepa recuerdan a los mexicanos que los ejemplares de vida silvestre, como es el caso del tigrillo, no pueden vivir en una casa.

De acuerdo con las autoridades ambientales, en Mexico, la posesión ilegal de animales en peligro de extinción es un delito federal grave que conlleva sanciones tanto económicas como penales. En 2025, las autoridades han endurecido la vigilancia para proteger la biodiversidad.

De acuerdo con el Artículo 420 del Código Penal Federal, las personas que posean, trafiquen o capturen especies protegidas sin los permisos correspondientes de la SEMARNAT enfrentan una pena de cárcel de 1 a 9 años de prisión.

Asimismo, enfrentan sanciones de 300 a 3,000 días multa. En 2025, esto puede superar los $600,000 pesos, dependiendo de la gravedad y la especie. Algunas infracciones administrativas graves pueden alcanzar multas de hasta 5 a 7 millones de pesos en casos de tráfico a gran escala.

