Muere “Chicharrón”, perro rescatado en accidente de taxi en San Antonio Abad

La Agencia de Atención Animal (Agatan) de la CDMX informó que " Chicharrón ", el perro rescatado tras el accidente de un taxi en San Antonio Abad falleció tras permanecer varios días recibiendo atención médica.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Muere "Chicharrón", perro rescatado en accidente

"Chicharrón", fue una de las víctimas del accidente que se registró en la avenida San Antonio Abad en la CDMX el 25 de diciembre de 2025 donde un taxista chocó su unidad y la mascota quedó prensada dentro del auto.

El perro recibió atención médica y pese a que los veterinarios hicieron todo lo que estaba en sus manos por salvarlo, "Chicharrón" dejó de comer y beber los últimos tres días y falleció el 4 de enero de 2026. La historia de este lomito nos recuerda la importancia de la empatía y el amor para quienes no tienen voz pues las autoridades hicieron todo lo posible por salvar al lomito. Usuarios en redes sociales destacaron la labor de la bombera Iliana Huerta quien rescató al perro con valentía.

Los @Bomberos_CDMX rescataron de manera heroica a un perrito en Navidad 🎄🩷 Él estuvo en atención médica profunda y permanente, sin embargo dejó de comer y tomar agua los últimos 3 días

El daño interno y emocional era mucho

Chicharrón falleció ayer de manera natural

Nuestro 🖤 pic.twitter.com/wnE1MwuSHn — Agencia de Atención Animal (@AgatanCdmx) January 6, 2026

Caso de taxista que murió tras accidente vial

Cabe recordar que el accidente por el que murió " Chicharrón " ocurrió en la Calzada San Antonio Abad en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc. El taxista perdió el control y se impactó contra una estructura urbana y volcó.

El conductor no llevaba cinturón de seguridad y salió proyectado del vehículo y murió. El lomito quedó prensado entre los fierros y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron maniobras para rescatar al perro y tras realizar una revisión determinaron que tenía lesiones internas.

Rescatan a 60 perritos de ser víctimas en rituales de santería en Coyoacán

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.