Con bolillos del recalentado: Los mejores memes tras el sismo en CDMX de hoy 2 de enero

En punto de las 7:58 am del viernes 2 de enero del 2026, se registró un sismo de magnitud 6.5, con epicentro en el suroeste de San Marcos, en el estado de Guerrero. El temblor se sintió muy fuerte en la Ciudad de México (CDMX) y, por fortuna, no se reportan afectaciones.

Como era de esperarse, los memes tampoco se hicieron esperar. Comenzar el año con sismo así de fuerte despertó a millones de personas en la capital y algunos casos necesitaron más de un bolillo para calmar el susto.

SISMO Magnitud 6.5 Loc 4 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 02/01/26 07:58:15 Lat 16.77 Lon -99.41 Pf 5 km pic.twitter.com/5k8kOCDuZC — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 2, 2026

Memes del sismo de hoy 2 de enero en CDMX

Los reflectores se los llevó la nueva alerta sísmica del Gobierno, descrita con un sonido apocalíptico que fue extremadamente eficiente en este sismo. Funcionó a la perfección, aunque algunos quedaron un poco traumados.

No seas mamón ¿A quien se le ocurrió la brillante idea de que la alerta sísmica sonara como alarma de apocalipsis? #sismo pic.twitter.com/Ve5jZOoLhd — Félix Rios (@FelixRiosSSF) January 2, 2026

Además, aunque no es un día de descanso oficial en el trabajo, miles de personas decidieron tomarse el día libre y dormir hasta tarde, algo que el sismo no les permitió cumplir, interrumpiendo su sueño con una alarma que nadie quiere escuchar.

pasen el sonido de la alerta, con esa si me levante #sismo pic.twitter.com/DlTctcOVVG — ☆ (@i95AGR) January 2, 2026

Y, aunque sí tuvimos sismos en el 2025, ninguno fue de una magnitud tan alta como para asustar a los millones de habitantes de la CDMX y del Estado de México, por lo que comenzar el año con un movimiento telúrico así, claramente se robó la atención de todos.

Luego de una hora de trabajos de revisión, se reporta saldo blanco en CDMX y en Guerrero. Aunque sí se cayeron algunos árboles y semáforos, no hay personas heridas; falta revisar la estructura de algunos edificios que hayan sufrido cuarteaduras.

