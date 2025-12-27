Adoptan al perrito que robó peluche en Miniso de Mérida tras conmover en redes sociales

El perrito que se robó el peluche en el Miniso de Plaza las Américas en Mérida no solo logró conmover a los clientes de la plaza que terminaron comprando el juguete, sino también a las redes sociales, gracias a lo cual, ya fue adoptado.

Definitivamente, la historia del perrito de Plaza las Américas, es una de esas historias con final feliz digna de la temporada navideña. Te contamos los detalles.

Captan a perro que robó un peluche en una sucursal de Miniso en Plaza las Américas

El 24 de diciembre de 2025 es una época para dar regalos y llenar de amor a nuestros seres queridos. Tal vez por esto, un perrito de la calle tomó la decisión de darse su propio regalo navideño. El can entró a la Plaza las Américas y robó de un estante del Miniso un osito de peluche con el que comenzó a jugar y brincar conmoviendo a todos los clientes de la plaza.

Algunos de los presentes lograron captar este peculiar momento en video y lo compartieron en redes sociales donde se viralizó, no solo por la ternura que provocaba el animalito, sino también por la reacción de las personas que decidieron hacer una coperacha para comprar el peluche al perrito.

Thor, el perro que robó un peluche en Miniso, ya tiene dueño

Pero, esto no es todo, la historia del perrito que robó el peluche no termina ahí, pues se pone aún mejor y es que su ternura le ayudó a conseguir no solo su regalo navideño sino también un nuevo hogar.

Un joven identificado como Allan decidió adoptar al perrito que ahora se llama Thor. En redes sociales circulan videos en los que se puede ver a la mascota muy feliz con su nuevo dueño y, lo mejor de todo, es que ahora ya tiene muchos más juguetes.

