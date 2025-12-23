inklusion.png Sitio accesible
Cambia la vida de un perro o un gato, habrá feria de adopción en CDMX

Si estás pensando en adoptar una mascota, esta es tu oportunidad, pues habrá una feria de adopción de perros y gatos en CDMX para que muchas mascotas comiencen el Año Nuevo en familia.

Feria de adopción de perros y gatos
Escrito por:  Itandehui Cervantes

Adoptar una mascota es una decisión que puede cambiar tu vida pues es un gran responsabilidad pero los momentos de felicidad que te dan son invaluables y si estás pensando en llevar a un nuevo integrante a la familia, habrá una feria de adopción de perros y gatos .

Feria de adopción de perros y gatos

La Feria de Adopción de Perros y Gatos se llevará a cabo en Plaza Central, ubicada en Canal Río Churubusco 1633, colonia Central de Abastos el 27 y 28 de diciembre de 2025.

El evento comienza a las 13:00 horas y los interesados en adoptar deberán presentar una copia del INE y de un comprobante de domicilio.

Recomendaciones para adoptar una mascota

Muchas personas adoptan mascotas de forma impulsiva sin estar conscientes del compromiso que representa y muchos animales terminan siendo abandonados. Por ello, se promueve la adopción responsable y de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) los cuidadores deben garantizar que las mascotas:

  • Tengan comida y agua
  • Estén cómodos
  • Que no tengan dolor ni sufrimiento
  • Cuidar su salud para evitar enfermedades
  • Que pueda expresar su comportamiento natural

Cumplir con esto es fundamental para que tu mascota tenga un espacio digno y seguro donde pueda desarrollarse con base en su tamaño y raza.

Además, es fundamental tener presente que adoptar significa cuidar a un ser vivo durante toda su vida que puede variar entre los 10 y hasta los 18 años o más dependiendo de la especie.

Así fue pasarela de mascotas para adopción en Sinaloa

