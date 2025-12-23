Cambia la vida de un perro o un gato, habrá feria de adopción en CDMX

Adoptar una mascota es una decisión que puede cambiar tu vida pues es un gran responsabilidad pero los momentos de felicidad que te dan son invaluables y si estás pensando en llevar a un nuevo integrante a la familia, habrá una feria de adopción de perros y gatos .

Feria de adopción de perros y gatos

La Feria de Adopción de Perros y Gatos se llevará a cabo en Plaza Central, ubicada en Canal Río Churubusco 1633, colonia Central de Abastos el 27 y 28 de diciembre de 2025.

El evento comienza a las 13:00 horas y los interesados en adoptar deberán presentar una copia del INE y de un comprobante de domicilio.

Recomendaciones para adoptar una mascota

Muchas personas adoptan mascotas de forma impulsiva sin estar conscientes del compromiso que representa y muchos animales terminan siendo abandonados. Por ello, se promueve la adopción responsable y de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) los cuidadores deben garantizar que las mascotas:

Tengan comida y agua

Estén cómodos

Que no tengan dolor ni sufrimiento

Cuidar su salud para evitar enfermedades

Que pueda expresar su comportamiento natural

Cumplir con esto es fundamental para que tu mascota tenga un espacio digno y seguro donde pueda desarrollarse con base en su tamaño y raza.

Además, es fundamental tener presente que adoptar significa cuidar a un ser vivo durante toda su vida que puede variar entre los 10 y hasta los 18 años o más dependiendo de la especie.

