¿Tuviste alguno? 10 juguetes que son los más vendidos de la historia

Desde los bloques de construcción que desataron la imaginación hasta las muñecas Barbie que marcaron tendencias globales, algunos juguetes se han consagrado como los más vendidos de la historia, debido a que se han convertido en verdaderos íconos para niños y niñas de muchas generaciones que los pidieron en su cartita de Día de Reyes .

Aquí te presentamos los 10 juguetes más vendidos, clásicos que no pasaron desapercibidos en ninguna época. ¿Tuviste alguno?

Juguetes que podrían ser peligrosos para los niños

Lista de los juguetes más vendidos de la historia

Los juguetes que integran esta lista de los más vendidos de la historia son aquellos que se han ido renovando, pero que siguen ocupando los primeros lugares en el gusto de los niños y niñas de todo el mundo. Te presentamos cuales son esos juguetes emblemáticos que seguramente tuviste o deseaste tener.

1. LEGO

Los bloques de construcción de LEGO han dominado generaciones desde 1958, con más de 800 mil millones de piezas vendidas en todo el mundo. Este juguete no solo es divertido, también estimula la creatividad y el pensamiento lógico.

2. Barbie

La icónica muñeca de Mattel, llamada Barbie , mantiene su lugar entre los juguetes para niñas más vendidos de la historia con más de 1 mil millones de unidades comercializadas desde 1959. Su impacto cultural va más allá de la juguetería, convirtiéndose en un símbolo de moda y estilo.

3. Hot Wheels

Los carros a escala de Hot Wheels se han ganado el corazón de los niños desde 1968, con ventas que superan los 6 mil millones de unidades. Su bajo costo y variedad infinita de modelos los hacen eternos favoritos.

4. Cubo Rubik

Este rompecabezas tridimensional tiene más de 450 millones de unidades vendidas en todo el mundo. No solo fue un juguete, sino también un fenómeno cultural que desafió a generaciones a resolver sus colores.

5. Play-Doh

El tradicional compuesto para modelar, Play-Doh, ha vendido más de 700 millones de latas desde su creación, encantando a pequeños artistas creativos alrededor del planeta. Seguramente, tu al igual que millones de niños modelaste tus personakes favoritos con esta divertida masa de colores.

6. Monopoly

Este juego de mesa clásico ha atrapado a familias completas con más de 300 millones de juegos vendidos en todo el mundo, convirtiéndose en sinónimo de estrategia y competencia sana.

7. Uno

¿Lo tienes? Seguro que sí. Y es que este popular juego de cartas sigue siendo un imprescindible en reuniones familiares, con más de 150 millones de barajas vendidas.

8. Tamagotchi

Este juguete electrónico japonés, Tamagotchi, revolucionó los 90 y ha vendido más de 82 millones de unidades, imponiéndose como un clásico interactivo. Todos los niños noventeros pasaron horas de diversión cuidando a su pequeña mascota electrónica. ¿Fue tu caso?

9. G.I. Joe y Transformers

Las figuras de acción, incluidos los Transformers, han vendido cientos de millones de unidades combinadas, alimentando la imaginación de los fanáticos de los robots y héroes.

10. Osos de peluche

Aunque las cifras varían, el oso de peluche sigue siendo uno de los juguetes clásicos más vendidos y queridos desde su invención hace más de un siglo.

No obstante, también existen otros juguetes que se han posicionado en el gusto del público infantil como son: las muñecas y bebés Cabbage Patch, el Gameboy. Los boom de los 90, Buzz Lightyear, Furby y las muñecas Bratz.

