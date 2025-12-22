¡A tiempo para Navidad! Mattel lanza la nueva Barbie Año Nuevo Lunar 2026

La nueva Barbie Año Nuevo Lunar 2026 ya es una hermosa realidad con la que Mattel acaba de sorprender a todos los fans de la muñeca más famosa del mundo. En esta ocasión, Barbie luce un glamoroso diseño con el que honra una de las festividades más importantes del mundo, nos referimos al Año Nuevo Chino. Te contamos todos los detalles.

¿Cómo es la nueva Barbie Año Lunar 2026?

Si eres fan de esta muñeca que ha inspirado a millones de niñas de al menos tres generaciones para 'ser lo que quieran ser', entonces, te encantará saber que ya existe en el mercado una nueva versión coleccionable, creada por la diseñadora Joyce Chen, que celebra el Año Nuevo Lunar 2026.

Se trata de una glamorosa Barbie que luce un elegantísimo vestido tradicional en color rojo brillante, el color de la buena suerte en la cultura china. Además, el corset tiene un diseño que recuerda los abanicos tradicionales chinos que son un símbolo de celebración.

Además, la falda está adornada con peonías doradas, la flor favorita de las novias que representa la prosperidad y el honor. Para rematar, el look de Barbie Año Nuevo Lunar 2026 lleva un encantador chal dorado traslúcido y unos pendientes largos con simbología china que aportan elegancia y sofisticación.

Por supuesto esta Barbie coleccionable incluye su certificado de autenticidad y su base para exhibición.

¿Cuánto cuesta la Barbie Año Lunar 2026 y dónde puedo conseguirla?

De acuerdo con el sitio web de Mattel Creations, la nueva Barbie Año Lunar 2026 está disponible para los miembros Barbie Club 59, a partir del 15 de diciembre, es decir, llegó muy a tiempo para Navidad.

Si estás interesado en adquirir esta valiosa muñeca de colección para dar el mejor regalo navideño , te contamos que está disponible, a través del sitio web: mattelcreations.com y Amazon. Su precio es de $1,200 pesos.

¿Cuándo inicia el Año Nuevo Chino 2026?

A diferencia del Año Nuevo que celebramos en México el 31 de diciembre, la cultura china celebra su Año Nuevo Lunar el 17 de febrero y, en 2026, el nuevo año estará regido por el Caballo de Fuego.

Este signo zodiacal chino simboliza energía, elegancia, libertad y determinación. Además, la combinación del animal con el elemento fuego augura que será un año de creatividad, transformación y nuevos comienzos.

