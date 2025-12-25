Rituales para viajar en Año Nuevo 2026: así atraes vuelos, dinero y oportunidades

El Año Nuevo 2026 está a solo unos días de llegar, por eso, si quieres asegurarte de que sea un año lleno de viajes y aventuras, podrías comenzar por realizar los mejores rituales para atraer viajes, abundancia y buena suerte.

Además de las tradicionales uvas para pedir deseos en fin de año, existen prácticas espirituales que muchas personas realizan la noche del 31 de diciembre para atraer a la buena fortuna. ¿Te interesa?

Inicia operativo “Conduce sin Alcohol” por fiestas decembrinas en CDMX

Los 5 mejores rituales de Año Nuevo 2026 para atraer viajes

Si entre tus sueños para el 2026 está explorar nuevos destinos en viajes , atraer prosperidad o simplemente arrancar el año con buena energía, estos rituales pueden convertirse en parte de tu celebración.

1. Correr con maletas tras la medianoche

Este es uno de los rituales para Año Nuevo para viajes más populares. Justo al dar las doce campanadas, toma una maleta vacía o con tu pasaporte dentro y sal a dar una vuelta alrededor de tu casa o por la cuadra. La tradición dice que este acto simboliza tus ganas de viajar y puede ayudar a que se conviertan en oportunidades reales durante el año que comienza.

Cuando salgas de tu casa con tu maleta, visualiza el destino que deseas conocer mientras caminas y da gracias por cada aventura como si ya la estuvieras viviendo.

2. Ritual de colores: amarillo y rojo

Los colores tienen un papel esencial en muchos rituales de Año Nuevo. Según varias creencias populares, el amarillo atrae prosperidad y dinero, ideal si quieres oportunidades económicas este 2026; mientras que el rojo representa pasión y buena energía.

Usar artículos o prendas de estos colores durante la noche puede reforzar tus intenciones, especialmente si planeas combinarlo con la visualización de tus metas de viaje o metas de crecimiento personal. Arma tu outfit de Año Nuevo con estos colores.

3. Escribir tus deseos

No olvides que escribir tus deseos y leerlos cada noche es una de las formas de manifestación más poderosas, por lo que puedes tener un cuaderno especial para anotar en ella tus destinos soñados y recordarle al universo lo que quieres, siempre que puedas.

4. Colocar arena o sal en tu zapato derecho

Este ritual es popular para atraer dinero , abundancia y viajes. Solo tienes que introducir dentro de tu zapato derecho una pizca de sal o de arena que hayas recogido en uno de tus viajes.

Cuando la pongas dentro, cierra tus ojos y recuerda lo feliz que te sentías en ese último viaje cuando sentías la arena debajo de tus pies y la brisa del mar. Verás que muy pronto estarás haciendo las maletas para tu próximo viaje este 2026.

5. Estrenar siempre es buena idea

Los rituales para Año Nuevo 2026 son prácticas simbólicas que muchas personas realizan con fe y esperanza. Aunque no sustituyen los planes concretos como ahorrar para viajes, comprar boletos o planear rutas, sí pueden ayudarte a iniciar el año con una energía positiva y una mentalidad enfocada en tus objetivos.

Por eso, estrenar ropa o algún artículo en la fiesta de Año Nuevo es una forma de decir "estoy listo" para lo nuevo y todo lo que está por llegar a mi vida este 2026.

Elige tu ritual favorito y prepárate para vivir un Año Nuevo 2026 lleno de viajes, aventuras y muchas nuevas experiencias que enriquecerán tu vida.

