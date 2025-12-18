Viajes de fin de año en EUA: la AAA anticipa fechas pico y días de menor congestión

La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés) anticipa un aumento significativo de los viajes en Estados Unidos durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, con picos de congestión tanto en carreteras como en aeropuertos entre el 19 y el 27 de diciembre.

De acuerdo con el análisis de la AAA, los días con mayor saturación de tránsito serán el sábado 21 y domingo 22 de diciembre, además del viernes 26, cuando millones de personas se desplazarán entre ciudades y áreas metropolitanas.

La organización, que monitorea patrones históricos de movilidad y proyecciones de tráfico, señala que los viajes en autos seguirán siendo el medio de transporte más dominante , con 9 de cada 10 viajes realizados por carretera.

Cuáles serán los días más congestionados para viajar

Según el análisis conjunto de la AAA e INRIX, los momentos de mayor saturación se concentrará en los días previos y posteriores a Navidad. El sábado 21 y domingo 22 de diciembre, así como el viernes 26 de diciembre, figuran como los períodos con mayor congestión vial y alta demanda en terminales.

En contraste, el 25 de diciembre y el 1 de enero se perfilan como los días con menor tráfico en carreteras, ya que gran parte de los viajeros ya se encuentra en destino. Estas fechas resultan más convenientes para quienes buscan trayectos más cortos y menos retrasos.

La AAA recomienda evitar horarios punta, especialmente en las mañanas y primeras horas de la tarde, cuando los accesos a grandes ciudades suelen registrar embotellamientos que duplican los tiempos normales de traslado.

Aeropuertos llenos y carreteras saturadas

El transporte aéreo también enfrentará una de sus temporadas más exigentes. Datos proporcionados por aerolíneas al sector indican que la mayor actividad en aeropuertos se extenderá entre el 19 y el 27 de diciembre, con un pico significativo en los días posteriores a Navidad.

Compañías como United Airlines y American Airlines ajustaron sus operaciones para responder al aumento de pasajeros. United anticipa su día con más vuelos del año el 27 de diciembre, mientras que American prevé despachar cerca de cuatro vuelos por minuto entre el 18 de diciembre y el 5 de enero.

En carretera, el automóvil seguirá siendo el medio de transporte dominante. La AAA estima que 9 de cada 10 viajes se realizarán en vehículo particular, lo que incrementará la presión sobre corredores interestatales y accesos urbanos, especialmente cerca de grandes áreas metropolitanas.

Destinos favoritos y recomendaciones clave

Florida, el sur de California y Hawái encabezan la lista de destinos nacionales más elegidos para las fiestas. La preferencia por climas cálidos responde a la búsqueda de descanso, actividades al aire libre y mayor estabilidad meteorológica durante el invierno.

Ante este panorama, la AAA recomienda:

Revisar el estado mecánico del vehículo antes de salir.

Consultar condiciones del clima y del tránsito el día del viaje.

Reservar vuelos, hospedaje y alquiler de autos con anticipación.

Llegar temprano a los aeropuertos, ya que los controles de seguridad pueden superar los 45 minutos en horas críticas.