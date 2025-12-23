Acuerdo con Google en EUA contempla pagos automáticos a usuarios sin formulario de reclamo

Los consumidores estadounidenses serán beneficiarios de un acuerdo de demanda colectiva contra Google , vinculado a presuntas prácticas anticompetitivas en su tienda Google Play Store. El pago se realizará de forma automática, sin necesidad de presentar una reclamación individual, siempre que el acuerdo sea aprobado por la justicia.

My Office helped secure a $700 million settlement after Google illegally overcharged people for in-app purchases on the Google Play Store. If you made a purchase in an app on the Play Store between 2016 and 2023, you may get money back.



La demanda sostiene que las prácticas de la compañía habrían incrementado los precios de aplicaciones y compras dentro de las apps en dispositivos Android, además de limitar la competencia en la distribución de aplicaciones.

Acusaciones y alcance del acuerdo

El Departamento de Justicia de Oregón había denunciado que Google violó regulaciones de la industria al monopolizar el mercado de distribución de aplicaciones para Android. Según las autoridades, la empresa también habría inducido a error a los usuarios sobre los riesgos de descargar aplicaciones fuera de la Play Store.

El anuncio más reciente fue realizado por el Fiscal General de Indiana, Todd Rokita, quien participa en una coalición de 52 fiscales generales de Estados Unidos, incluido el fiscal de Oregón, Dan Rayfield. El fondo total del acuerdo asciende a aproximadamente $630 millones de dólares, de los cuales se prevé que $10,5 millones correspondan a demandantes de Indiana. Además, ese estado recibirá $1,4 millones de dólares en concepto de multas pagadas por Google.

Postura de Google y condiciones para el pago

Google no admitió haber cometido irregularidades y aceptó el acuerdo para evitar litigios prolongados. En una declaración emitida en 2023, el vicepresidente de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de la empresa, Wilson White, expresó su desacuerdo con el fallo judicial y señaló que la compañía continuará mejorando Android y Google Play, destacando la competencia existente con otras plataformas, como Apple.

Según los términos del acuerdo, cualquier persona que haya realizado compras a través de Google Play Store en Estados Unidos entre el 16 de agosto de 2016 y el 30 de septiembre de 2023 será elegible para recibir un pago automático, sin presentar reclamación, si el acuerdo obtiene aprobación final.

Los residentes de Indiana que deseen excluirse del acuerdo o presentar un reclamo individual contra Google deberán solicitarlo antes del 19 de febrero de 2026. La audiencia judicial para aprobar o rechazar el acuerdo está programada para el 30 de abril de 2026. En caso de aprobación, los pagos se distribuirán automáticamente tras esa instancia.