10 plantas tóxicas para tu perro: Mantenlo alejado de ellas

Al igual que los niños pequeños, las mascotas pasan el día rodeadas de peligros que atentan contra su salud; y es que aunque no lo creas, la relación plantas y perros puede ser sumamente peligrosa, ya que si el can come alguna de estas plantas tóxicas podría acarrear problemas muy graves como dificultad para respirar, convulsiones, trastornos cardíacos, coma e incluso la muerte.

Existen muchas plantas que pueden representar un peligro para los perros, algunas en menor medida y otras con consecuencias fatales, especialmente porque a estos animales les encanta jugar en sus paseos diarios al aire libre y a veces, mordisquear cosas que les llamen la atención.

No es nada raro que los perros puedan ingerir hierbas, ya que es una forma natural de purgarse y expulsar posibles parásitos intestinales, sin embargo, este hábito puede convertirse en un problema grave si ingiere alguna de las plantas tóxicas que se enlistan a continuación.

Plantas tóxicas para los perros

Muchas de las plantas comunes que mantenemos al interior o al exterior de nuestros hogares pueden catalogarse como venenosas para las mascotas, por eso, a fin de ser un cuidador responsable, lo mejor es mantener estas plantas tóxicas fuera del alcance de los perros.

#LaUNLPinvestiga Plantas tóxicas para 🌿🐱🐶 Anoten: “difembaquia” (Dieffenbachia sp.) “costilla de Adán” (Monstera deliciosa), “oreja de elefante” (Alocasia sp.) “cala” (Zantedeschia sp.). Los frutos del “paraíso” (Melia azedarach), frutos del “jazmín paraguayo” (Brunfelsia sp.) pic.twitter.com/VxPAebpz1n — UNLP (@unlp) June 18, 2019

Algunas de las más comunes que pueden causar algún daño en la salud de nuestras mascotas son los narcisos, la hiedra, las hortensias e incluso la sábila y es que aunque para los humanos el aloe vera tiene muchos beneficios, para los perros es todo lo contrario.

La temporada decembrina también puede traer consigo múltiples peligros para las mascotas, algunas de las plantas tóxicas para perros y gatos en esa época son las nochebuenas , el muérdago, el acebo, la rosa navideña e incluso el árbol de navidad.

Mientras que algunas de las plantas tóxicas que pueden ser mortales para los perros son las azaleas, las adelfas, la cica y el crotón. A continuación una lista de plantas que es prescindible alejar de tu mascota:

Adelfa (Nerium oleander)

Aloe vera (Aloe barbadensis)

Amaryllis (Amaryllis spp.)

Azaleas

Crotón

Cica

Ciclamen (Cyclamen spp.)

Costilla de Adán



Es conocida como Costilla de Adán por sus hojas en forma de costillar, es una planta trepadora de interior muy resistente. No es muy exigente en cuanto a cuidados pero hay que mantenerla alejada de perros y gatos, ya que todas las partes de la planta pueden ser tóxicas. 😿🐶 pic.twitter.com/zVLsKtToF3 — El señor de las plantas (@wonder_m_r) May 2, 2020

Dieffenbachia (Dieffenbachia spp.)

Espatifilo

Hiedra común

Hortensia

Kalanchoe (Kalanchoe spp.)

Marihuana (Cannabis sativa)

Narcisos (Narcissus spp.)

Palama Sago (Cycas revoluta)

Poto (Epipremnum aureum)

Tulipán

Como ves, existen muchas variedades de plantas tóxicas que pueden ocasionar daños en la salud de los perros. Algunos de los síntomas más comunes son los oculares, la dermatitis, los trastornos digestivos, renales, e incluso las alteraciones del sistema nervioso.

El ingerir estas plantas tóxicas podría afectar su respiración, causar letargo, temblores, pérdida de equilibrio, convulsiones, ceguera e incluso parálisis. También existen algunas otras que liberan tóxicos que inactivan su hemoglobina y causan el fallecimiento en los perros .

¿Qué hacer si mi mascota ingiere plantas tóxicas?

En caso de intoxicación por haber ingerido alguna de las plantas tóxicas que se citaron, los expertos recomiendan identificar la planta causante del problema, calcular la cantidad que ha podido ingerir el animal y tomar una muestra de ella.

¡Ten Cuidado! Hay plantas o frutos que creemos inofensivos, pero en realidad son tóxicos para los peludos. Te decimos cuales. #perros #Cuidaatumascota pic.twitter.com/dO9fy456Se — Mascota Protegida (@MascotaPro) April 13, 2018

Lo siguiente es llamar al veterinario, quien aconsejará cómo actuar mientras se llega a la clínica. Mientras tanto es importante vigilar la temperatura de los perros con un termómetro y cerciorarse que no supere los 39 ºC.

Incluso si solo sospechas que tu mascota ha ingerido o mordisqueado plantas venenosas, ponte en contacto con el veterinario. No esperes a que aparezcan los síntomas de la intoxicación, porque entonces podría ser demasiado tarde.

Las razones por las que los perros pueden mordisquear alguna de estas plantas tóxicas son muchas, ya sea por curiosidad, estrés, para purgarse o simplemente por aburrimiento; una buena opción es optar por colocar algunas plantas no dañinas como las hierbas aromáticas; así tu mascota podrá interactuar con ellas sin poner en peligro su salud.

