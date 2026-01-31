¡Para ver el Super Bowl 2026! Con seis mil pesos de descuento, rematan la pantalla LG de 55 pulgadas 4K Ultra HD

A pocos días del esperado Super Bowl, Walmart sorprende a los consumidores con una atractiva promoción en tecnología para el hogar. La cadena comercial anunció una rebaja significativa en la pantalla LG de 55 pulgadas 4K Ultra HD Smart TV, ideal para no perderse ni un solo detalle del medio tiempo y del partido más importante del futbol americano.

Pantalla LG 55 pulgadas características

La marca LG es excelente en pantallas, especialmente reconocida por su liderazgo en tecnología OLED (negros perfectos, colores vibrantes) y por ofrecer una gran calidad general con sistemas operativos intuitivos como WebOS, siendo una opción top para cine en casa y gaming.



4K QNED

Refresh Rate 60Hz

webOS 24

Procesador α5 AI 4K Gen6

HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE ™

Dynamic Tone Mapping

20W, 2.0 Canales

HGIG Mode

Game Optimizer

ALLM

Sonido AI

ThinQ

Apple Homekit

HDMI 2.0

Bluetooth (V5.0)

Esta pantalla QNED ofrece colores vibrantes, resolución 4K Ultra HD y funciones smart para streaming perfecto de partidos, shows y más.

Pantalla LG 55 pulgadas precio

El modelo LG QNED 55QNED85TSA se encuentra actualmente en $12,990.00 pesos, cuando su precio regular era de $18,999.00, lo que representa un ahorro de $6,009.00 pesos para los compradores.

Detalles de la oferta:



Pago en hasta 15 meses sin intereses de $866 mensuales.

Devolución gratuita hasta 30 días después de recibido.

¿Cuándo es el Super Bowl 2026?

El Super Bowl 2026 que pondrá frente a los Seattle Seahawks y a los New England Patriots se disputará el domingo 8 de febrero de 2026 en el estadio Levi's Stadium de Santa Clara, California, Estados Unidos.

