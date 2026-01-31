Amazon remata el iPhone 15 Pro de 256GB por solo 11 mil pesos

Amazon México lanzó una atractiva promoción para los consumidores interesados en renovar su smartphone. El Apple iPhone 15 Pro con capacidad de 256GB se encuentra actualmente en oferta.

El equipo disponible corresponde al color Titanio Blanco y se ofrece en modalidad reacondicionado, una alternativa que permite acceder a dispositivos revisados y certificados a un menor costo.

iPhone 15 Pro precio

El Apple iPhone 15 Pro con capacidad de 256GB se encuentra actualmente en oferta por 11,527.34 pesos, lo que representa un descuento del 22% respecto a su precio de lista de 14,685.85 pesos.

Además, la plataforma de comercio electrónico brinda la opción de adquirir el dispositivo mediante 15 meses sin intereses, con pagos de 768.48 pesos mensuales, facilitando el acceso a uno de los modelos más recientes de Apple. Lo puedes comprar en este link.

iPhone 15 Pro características

El dispositivo mantiene las especificaciones de alto nivel del iPhone 15 Pro, como su potente chip A17 Pro y cámara avanzada, en una versión reacondicionada certificada.



Solo es compatible con eSIM

Diseño en titanio, compacto y resistente.: Destaca por su diseño de titanio aeroespacial, que lo hace increíblemente ligero y resistente. Sus bordes redondeados y el nuevo Botón de Acción ofrecen una experiencia de usuario más cómoda y personalizable. Es la combinación perfecta de elegancia y funcionalidad.

Pantalla compacta, clara y avanzada.: La pantalla del iPhone 15 Pro es una Super Retina XDR OLED de 6.1 pulgadas que ofrece una resolución impresionante y una frecuencia de actualización adaptativa increíble gracias a la tecnología ProMotion. Es perfecta para disfrutar de contenido multimedia con la mejor calidad.

Rendimiento superior con el chip A17 Bionic: El iPhone 15 Pro está equipado con el chip A17 Pro, que incluye una CPU de 6 núcleos y una GPU de 6 núcleos que permite ofrecer un rendimiento excepcional y una eficiencia energética mejorada, ideal para tareas intensivas y juegos de alta calidad.

Si eres de los que buscan un diseño sofisticado y un rendimiento sin igual, el iPhone 15 Pro es tu compañero ideal. Combina la innovación tecnológica con su alta fluidez, increíble pantalla y su potente chip A17 compatible con Apple Intelligence para brindarte una experiencia única en el mundo de los smartphones.

