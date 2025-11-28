El vaso de oso Bearista de Starbucks llega a Mexico; precio y dónde comprar

Starbucks es una de las franquicias favoritas de los mexicanos, pues no solo ofrece una gran variedad de cafés, pues también tiene termos, tazas y vasos que se vuelven artículos coleccionables, tal es el caso del Bearista, un vaso de vidrio en forma de oso que ya se ha robado el corazón de muchos, y si quieres el tuyo, aquí te contamos cómo podrás adquirirlo y su precio.

Vaso Bearista de Starbucks

Cabe señalar que el osito de Starbucks se ha convertido en un ícono en esta temporada navideña y este año no será la excepción pues además del clásico llavero ahora podrás tener un vaso más tierno y bonito.

Y para que todos puedan comprar el suyo, Starbucks anunció que la venta estará limitada a uno por persona y estará disponible en tiendas físicas Starbucks de México, excepto en tiendas Drive Thru (servicio en auto), el Aeropuerto Cancún, ni Tiendas Reserve y no aplica en Starbucks Pickup (recoge en tienda), ni Delivery.

Fecha de lanzamiento y precio del Bearista

El vaso de oso Bearista saldrá a la venta el próximo 1 de diciembre para miembros Starbucks Rewards, quienes a través de la aplicación recibirán un cupón de la venta anticipada, mientras que la venta al público general será el 2 de diciembre.

El vaso Bearista tendrá un precio de $869 pesos y solo podrás adquirirlo comprando una una bebida tamaño Grande o Venti.

Cabe señalar que el vaso Bearista llegó primero a Estados Unidos y fue tan grande su éxito que en plataformas como eBay se vende entre los 400 y los 600 dólares es decir entre 7 mil y 11 mil pesos.

El vaso tiene forma de oso teddy y una tapa de gorro verde que se convierte en la combinación perfecta entre lo cute y lo navideño; está pensado para bebidas frías y tiene un popote reutilizable, siguiendo el estilo sostenible de la marca.

