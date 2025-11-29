Rematan audífonos inalámbricos JBL Vibe Beam con cancelación de ruido y 48 horas de batería

Liverpool cuenta con una atractiva oferta en los audífonos inalámbricos JBL Vibe Beam 2, modelo In-Ear que incluye cancelación de ruido y diseño compacto para uso diario.

Precio de los audífonos inalámbricos JBL Vibe Beam 2

El precio regular de estos audífonos era de $1,299, pero actualmente pueden encontrarse en remate por $909, o bien adquirirse a 9 meses sin intereses de $108.25 cada uno, convirtiéndose en una de las promociones más llamativas de la temporada para los amantes de la música y la tecnología.

Los JBL Vibe Beam 2 están disponibles en cuatro colores: azul, negro, blanco y rosa, ofreciendo opciones para distintos estilos. Este modelo destaca no solo por su calidad de sonido característica de JBL, sino también por su comodidad y autonomía, ideales para quienes buscan rendimiento a buen precio.

Características de los audífonos inalámbricos JBL Vibe Beam 2

Los audífonos JBL Vibe Beam 2 destacan por su cancelación de ruido adaptativa, sonido JBL Pure Bass y hasta 48 horas de reproducción continua. También cuentan con resistencia al agua y polvo, bajo certificación IP54, y un diseño cómodo para uso prolongado.

La vida es demasiado corta como para aburrirse. El sonido de calidad es ahora más fácil y divertido. Los auriculares JBL Vibe Beam 2 incorporan el emocionante sonido JBL Pure Bass, además de cancelación de ruido activa y tecnología Smart Ambient para que decidas qué parte del mundo exterior no quieres que se te escape. Haz llamadas nítidas y claras sin manos con solo tocar los auriculares. Utiliza la aplicación JBL Headphones para personalizar el sonido y el idioma de los mensajes de voz. Conéctate sin problemas con hasta 8 dispositivos Bluetooth® y cambia sin esfuerzo de uno a otro -se indica en la descripción del producto.

