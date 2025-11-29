Alumnas golpean a profesora en Panamá: Video de la agresión en La Chorrera

Dos alumnas golpean a su profesora de inglés en la Escuela Altos de San Francisco, en La Chorrera, Panamá, un hecho que encendió alertas por la violencia escolar en el país. El video viral muestra cómo las estudiantes acorralan a la docente, la atacan con puños y jalones de cabello y, según testimonios, pidieron un “pacto de silencio” a sus compañeros para evitar denuncias.

La agresión generó indignación entre padres, docentes y autoridades. La profesora recibió atención médica y apoyo psicológico. Aunque no sufrió lesiones graves, el impacto emocional preocupa a la comunidad educativa. El Ministerio de Educación (Meduca) abrió una investigación y analiza sanciones ejemplares contra las agresoras.

🇵🇦 | Dos estudiantes agreden a la profesora de inglés en una escuela de Panamá. pic.twitter.com/4PT2yGS0uT — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 28, 2025

¿Qué pasó exactamente en la escuela panameña?

La profesora llamó la atención a las alumnas por una conducta inapropiada. La discusión escaló hasta que las menores la arrinconaron en un pasillo y la golpearon sin que otros estudiantes intervinieran. La petición del “pacto de silencio” agravó el caso porque evidenció intimidación colectiva dentro del plantel.

Meduca confirmó que la docente se encuentra estable. Además, la institución reforzó la vigilancia en el plantel y pidió reportar cualquier señal de violencia escolar para evitar nuevos incidentes.

¿Por qué este caso se volvió tendencia en redes?

El impacto del video y la crudeza de la agresión lo convirtieron en un tema viral. En pocas horas surgieron miles de comentarios de indignación, comparaciones con otros casos de bullying y exigencias de protocolos de protección docente.

Expertos señalaron que este caso representa un patrón preocupante en Panamá, país donde las denuncias diarias por violencia escolar superan las 180, según organismos locales.

Reacción internacional: Bukele interviene en el debate

El presidente salvadoreño Nayib Bukele reaccionó al caso. Afirmó que una sociedad pierde rumbo cuando los estudiantes faltan al respeto a los docentes. Su mensaje abrió discusiones regionales sobre disciplina, convivencia y prevención dentro de las escuelas.

Ninguna sociedad tiene futuro si los estudiantes le faltan el respeto a sus maestros.



En El Salvador ya sembramos así en el pasado, y todos vimos la mala cosecha que eso nos trajo.



Si queremos un futuro diferente, hay que sembrar diferente, y para eso se necesita disciplina. https://t.co/z4SQcKapLe — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 28, 2025

La declaración también impulsó comparaciones sobre las políticas educativas de Centroamérica, enfocadas en autoridad docente y cultura disciplinaria.

¿Qué sigue para las estudiantes involucradas?

Las agresoras enfrentan un proceso disciplinario que podría incluir suspensión, expulsión temporal o derivación a programas de apoyo psicológico. Las identidades se mantienen reservadas por tratarse de menores. Meduca aseguró que no permitirá impunidad y que busca fortalecer la seguridad escolar.

Organizaciones educativas pidieron invertir en atención psicológica, preparación docente y estrategias antiacoso para reducir agresiones.

