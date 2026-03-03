Estados Unidos e Israel vuelven a atacar Irán para destruir bases militares

Este martes Estados Unidos e Israel volvieron a realizar una nueva ola de ataques contra Irán, ahora en la ciudad de Pardis, con el objetivo de destruir sitios militares subterráneos.

Los ataques ocurren en medio del cierre de dos embajadas en Medio Oriente de Estados Unidos y las huelgas que se han registrado en Irán. El Departamento de Estado ha instado a los estadounidenses a abandonar al menos 14 países por "graves riesgos a la seguridad".

"Ya es tarde para negociar": EUA a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que aunque Teherán, capital de Irán, está buscado conversaciones "ya es demasiado tarde".

En una publicación de Truth Social, el mandatario estadounidense señaló que la Armada y Fuerza Aérea de Irán han desaparecido casi por completo, por lo que ahora quiere negociar, sin embargo eso ya es cosa del pasado.



Embajada de EUA alerta de amenaza inminente

Ante la posible escalada del conflicto, la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita señaló que existe una amenaza inminente de ataques con misiles y vehículos aéreos no tripulados (drones), por lo que llamó a sus connacionales a no ir al Consulado.

“No salgan. El Consulado de EE.UU. en Dhahran insta a los ciudadanos estadounidenses en Dhahran a refugiarse en sus hogares, revisar sus planes de seguridad en caso de ataque y mantenerse alerta ante futuros ataques. El personal del Consulado de EE.UU. se encuentra refugiado en sus hogares”, se lee en el comunicado.

