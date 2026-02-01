Así lucen Anne Hathaway y Emily Blunt en el nuevo tráiler de El Diablo Viste a la Moda 2; revelan fecha de estreno

¡ El Diablo viste a la Moda 2 está de regreso! El drama entre los pasillos de Runway está a punto de comenzar con el regreso del trío mejor vestido que nos encanta: Miranda Priestly (Meryl Streep), Andrea Sachs (Anne Hathaway) y Emily Charlton (Emily Blunt) aparecen juntas en el nuevo tráiler.

Una de las películas más esperadas del 2026 acaba de revelar las primeras imágenes y la fecha oficial de estreno en las salas de cine.

¿Qué se ve en el primer trailer oficial de “El Diablo viste a la Moda 2”?

Este domingo 1 de febrero se estrenó el primer tráiler oficial de El Diablo Viste a la Moda 2 , que marca el esperado regreso de las tres protagonistas que nos mantuvieron al filo del asiento en la primera entrega de esta historia que se desarrolla en el glamoroso mundo de la moda.

En el tráiler vemos el sorprendente regreso de Andrea Sachs, (también conocida como la otra Emily) al despacho de Miranda Priestly. En las primeras imágenes de la historia vemos también a Emily Charlton convertida en toda una ejecutiva de alto nivel, quien ahora es la más férrea rival de Miranda. Por supuesto, no podía faltar el fiel colaborador de Priestly, Nigel, inerpretado por Stanley Tucci. Pero, mejor ya no te contamos más y te dejamos aquí el nuevo tráiler para que juzgues lo que se viene este 2026.

¿De qué se trata El Diablo Viste a la Moda 2?

De acuerdo con lo vimos en el tráiler, El Diablo Viste a la Moda 2 se desarrolla en medio de una batalla entre Miranda Priestly contra Emily Charlton por los ingresos publicitarios.

Ambas deberán de aprender a trabajar juntas para evitar el declive de los medios impresos. Esto, por suuesto, con la ayuda de Andrea Sachs, quein ahora es la nueva editora de especiales de Runway.

¿Cuándo se estrena El Diablo viste a la moda en cines?

¡Confirmado! El primer tráiler de El Diablo viste a la Moda 2 acaba de revelar que la cinta protagonizada por Anne Hathaway llegará a las salas de cine el próximo 1 de mayo de 2026. Ahora ya lo sabes, aparta la fecha y no te pierdas la continuación de esta historia icónica para los amantes de la moda y el glamour.

