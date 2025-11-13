¡Histórico! SUPERISSSTE participa por primera vez en el Buen Fin y lanza ofertas imperdibles

El Buen Fin 2025 llegó finalmente con varias sorpresas para los consumidores. En su XV aniversario, la temporada de ofertas más esperada del año no solo durará cinco días, sino que también se le suman comercios como las tiendas SUPERISSSTE, algo nunca antes visto.

De esta manera, los mexicanos también podrán considerar hacer sus compras o comparar precios con las ofertas que estarán disponibles en todas las sucursales de las tiendas SUPERISSSTE, a partir de este jueves 13 de noviembre.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo empieza el Buen Fin 2025?

El Buen Fin está celebrando su aniversario número 15, pues desde noviembre de 2011, esta iniciativa que nació con el propósito de incentivar el comercio interno, al proporcionarle beneficios tanto a los vendedores como a los consumidores del mercado, ha sido todo un éxito.

Por su parte, @ivan_escalante, titular de la @Profeco resaltó que la participación de Tiendas @TUSUPERISSSTE en el #BuenFIn contribuye al fortalecimiento de la economía del país y al desarrollo local, haciendo énfasis en lema “Hecho en México”, el cual simboliza la calidad, el… pic.twitter.com/wAZrmlOzk8 — SUPERISSSTE (@TUSUPERISSSTE) November 13, 2025

Por esta razón, tras más de una década de llevarse a cabo, los mexicanos siguen esperando las ofertas y promociones para hacer las compras fuertes de la temporada navideña. Aunque cada año se suman nuevos comercios que ofrecen productos y servicios a precios insuperables, esta es la primera vez en más de una década de existencia del Buen Fin que las tiendas SUPERISSSTE se suman a esta fiesta que también busca fortalecer el comercio local.

En este 2025, el Buen Fin sorprende con la temporada de ofertas más larga de la historia, pues los compradores podrán aprovechar las promociones, a partir del jueves 13 de noviembre y permanecerán activas hasta el lunes 17 de noviembre.

¿Qué ofertas del Buen Fin habrá en la tienda SUPERISSSTE?

En conferencia de prensa, la directora de SUPERISSSTE, Dunia Ludlow Deloya, anunció que ltodas sus sucursales participarán por primera vez en el Buen Fin y tendrá disponibles más de 900 productos en oferta, tanto para derechohabientes del ISSSTE como para el resto del público en general.

Por lo tanto, si asistes a algunas de las sucursales de SUPERISSSTE durante el Buen Fin 2025 podrás encontrar ofertas exclusivas, así como pagos a 3 y 6 meses sin intereses con tarjetas participantes en productos como: juguetes, utensilios de cocina, productos de limpieza, alimentos no perecederos, lácteos, conservas, artículos para el hogar y cuidado personal, entre muchos otros.

Recomendaciones para encontrar las mejores ofertas de Buen Fin 2025

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco) es importante que, durante la temporada de ofertas del Buen Fin, pongas en prácticas las siguientes recomendaciones para que encuentras promociones reales y no caigas en estafas:

Verifica y compara precios en línea y en tienda física antes de comprar.

Lee siempre los términos y condiciones, esto es clave para evitar sorpresas desagradables o malentendidos.

No te dejes llevar solo por el precio. Un descuento atractivo es input si el producto es de mala calidad.

Busca descuentos reales, son notas que el precio de un producto fue inflado justo antes de la campaña para simular una rebaja grande, el ahorro no es significativo.

Ahora que ya sabes cómo buscar ofertas, aprovecha el Buen Fin y recuerda que las tiendas SUPERISSSTE también son una opción este 2025.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

