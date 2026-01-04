Elektra remata Tablet Redmi SE de 64 GB que le podría interesar a los Reyes Magos este 2026

Los regalos de Reyes Magos son difíciles cuando los niños no tienen nada en mente y solo quieren ser sorprendidos. Considerando esto, una Tablet siempre puede ser un buen regalo, por lo que Elektra pone en descuento la edición Redmi Pad SE de 64 GB y una pantalla de 8.7 pulgadas en color gris.

Un producto muy simple, pero que puede ser de enorme utilidad para cualquier niño durante horas, ya que su memoria interna es suficiente para almacenar aplicaciones de juegos y redes sociales, además de tener un diseño delgado y liviano que la hace muy útil para llevar a todos lados.

Precio de la Tablet Redmi en Elektra

El precio normal de este producto en tiendas es de $2899 pesos, sin embargo, esta semana tendrá una oferta especial en Elektra, en donde se puede comprar por tan solo $1,399, con un ahorro significativo.

Esto convierte a la Tablet Redmi como uno de los productos más buscados para la época de Reyes Magos, con un excelente precio considerando las características que tiene y sabiendo que millones de niños desean tener una. Por si fuera poco, Elektra ofrece pagarla a $23 pesos semanales. Link de compra del producto.

Características de la Tablet Redmi

En la Xiaomi Redmi Pad SE podrás disfrutar de tu contenido preferido en su gran pantalla . Además, su diseño original y liviano te permite llevarla contigo en todo momento de forma práctica.

Almacena tus aplicaciones preferidas en su memoria interna de 64 GB + 4 GB de memoria RAM. Gracias a su batería de 6,650 mAh tu entretenimiento no tendrá límites, podrás disfrutar de videos, series, películas, juegos y más por varías horas.

Por último, cuenta con una cámara trasera de 8 Mpx y una cámara frontal de 5 Mpx. El producto tiene garantía de 1 año con el proveedor y cuenta con una resolución de 1340 x 800, con un sistema operativo Android 14.

