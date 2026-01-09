Ella es Kariana Colmenero, la reportera de FIA de la que huyó policía extorsionador en Edomex

Kariana Colmenero , reportera de Fuerza Informativa Azteca (FIA) captó el momento exacto en el que un policía intentó extorsionar a un conductor en Edomex, aquí te contamos más sobre ella.

Karina Colmenero, una reportera todo terreno

Kariana Colmenero es una reportera que estudió Mercadotecnia y Comunicación. Tiene experiencia como locutora y redactora y actualmente es reportera de TV Azteca. La reportera se ha hecho viral en varias ocasiones debido a que ha vivido momentos muy intensos durante sus transmisiones.

Hace tiempo, se hizo viral cuando se encontraba en Paso Florentino en la colonia Ampliación La Mexicana en la alcaldía Álvaro Obregón para mostrar una pendiente muy peligrosa donde han ocurrido varios incidentes.

Cuando iba en la moto y el conductor intentó llegar a la parte más plana de la pendiente se fueron de lado y Kariana cayó y a pesar de todo continuó dando su reporte y algunas personas que se encontraban en el lugar los ayudaron.

Karina Colmenero capta momento exacto de extorsión

Ahora, la reportera volvió a hacerse viral luego de que captara el momento en el que un policía de tránsito intentó exigir dinero a un conductor que viajaba en un vehículo extranjero en calles de Naucalpan en Edomex.

Antes de salir en vivo, la reportera grabó el momento el que el conductor era detenido por un presunto agente de tránsito en Periférico Norte a la altura de Primero de Mayo. El conductor indicó que el oficial quería multarlo por circular con auto extranjero en territorio mexiquense y que debía pagar 5 mil 200 pesos.

El policía al ver las cámaras de FIA comenzó a alejarse y la reportera Kariana Colmenero lo persiguió para cuestionarlo, sin embargo, se reunió con otros agentes y huyeron del lugar.

