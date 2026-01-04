Elektra ayuda a los Reyes Magos; ponen en descuento consola Xbox Series S y X este 2026

Cada vez estamos más cerca de que lleguen los Reyes Magos a nuestro país, por la cual con la finalidad de ayudar a la economía en esta temporada, la tienda Elektra anunció una serie de ofertas y descuentos en consolas de videojuegos como la Xbox Series X, Xbox Series X, así como en la de Nintendo Switch 2.

Fue a través de su página web oficial, que esta tienda de conveniencia anunció descuentos de hasta 6 mil pesos en la Nintendo Switch 2 y de Xbox Series X, por lo cual a continuación te daremos a conocer todos los detalles de los descuentos.

Precio de consolas en Elektra para los Reyes Magos

Actualmente la consola más cara que se puede encontrar en las tiendas Elektra es la Xbox Series X de 1 TB, la cual tiene un precio real de 23 mil 319 pesos en tienda, sin embargo, con el descuento para Reyes Magos el costo final queda en 17 mil 269 pesos.

Otras de las consolas que se pueden encontrar con descuentos y ofertas especiales, son las siguientes:

Xbox Series S de 512 GB: 8 mil 199 pesos

Nintendo Switch 2 con Mario Kart World: 10 mil 899 pesos

PlayStation 5: 9 mil 899 pesos

Es importante mencionar que estos descuentos se pueden encontrar tanto en las tiendas físicas como en el portal web de Elektra, al cual podrás ingresar dando clic en el siguiente enlace .

Ofertas y descuentos en Elektra para los Reyes Magos

Más allá de los descuentos en las consolas de videojuegos, Elektra anunció una serie de ofertas en juguetes para niñas y niños, así como juegos de mesa, scooters, patines, juegos montables, bicicletas y mucho más.

Algunas de las mejores ofertas en tienda son las siguientes:

Bicicleta con R20: de 2 mil 449 a 2 mil 799 pesos

Bicicleta R16: de 2 mil 199 a 2 mil 589 pesos

Scooters: desde los 3 mil 099 pesos

Juguetes variados para niñas y niños: de 299 hasta los 3 mil 899 dependiendo el artículo

¿Cuándo llegan los Reyes Magos a México?

Vale la pena recordar que los Reyes Magos llegarán a nuestro país durante la madrugada del próximo martes 6 de enero, por lo cual la carta con los deseos de los pequeños se deberá lanzar a más tardar el próximo lunes 5 de este mismo mes.

