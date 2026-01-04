VIDEO SENSIBLE: Hombre muerte tras explotarle una granada de fragmentación en las manos

El video de un hombre que murió luego de que le explotó una granada de fragmentación en la mano se hizo viral en poco tiempo. La persona se encontraba en su vehículo, en el tráfico, mientras maniobraba con el explosivo y una persona más lo estaba grabando.

El incidente ocurrió en Libia, al norte de África. Diversos medios internacionales han confirmado que la persona que tenía la granada murió de manera instantánea después de la explosión y que la persona que estaba grabando resultó gravemente herido.

VIDEO: Hombre muere tras explotarle una granada en la mano

Además del fallecido y el herido, se reportaron daños materiales en los alrededores de la explosión; incluso las personas que se encontraban cerca también salieron lastimadas, aunque no ameritaron hospitalización.

Por lo pronto, equipos de emergencia y fuerzas de seguridad acordonaron la zona para realizar el levantamiento del cuerpo y asegurarse de que no habría otros explosivos cerca que pudieran ser accionados.

¿Qué tan peligrosa es una granada de fragmentación?

Una granada es extremadamente peligrosa. Está diseñada como armamento militar para causar daño en una zona amplia. Además de provocar una explosión, los fragmentos metálicos de la granada salen a gran velocidad y se convierten en proyectiles que viajan a gran velocidad.

El rango de la explosión puede variar según el modelo, aunque las personas que se encuentren en aproximadamente 5 metros de la explosión tienen altas probabilidades de morir; los que se encuentren a 15 metros tienen riesgos de sufrir lesiones muy serias.

