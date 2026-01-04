Psicólogos advierten riesgos al iniciar una relación sin trabajar en el autoconocimiento

Iniciar una relación de pareja va mucho más allá de contar los meses de soltería. De acuerdo con especialistas en salud emocional, el verdadero punto de partida está en el autoconocimiento, la responsabilidad afectiva y la capacidad de vincularse sin perder la identidad personal.

Bajo esta premisa, el Instituto Gottman —referente internacional en el estudio de las relaciones— plantea claves para construir vínculos sanos, divididas en tres grandes etapas: trabajar en uno mismo, prepararse para estar en pareja y proyectar un futuro compartido.

📣#VocesADN | #YC



¿Estar soltera sigue de moda?👀

Según Vogue, estar en pareja ya no se considera un logro y por ello las mujeres jóvenes evitan mostrar a sus novios en redes, se enorgullecen de su soltería.@yunuecuevas nos habla de ello y nos deja una pregunta sobre la mesa👇 pic.twitter.com/elfqAdr6vs — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 4, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La base: fortalecer la relación contigo mismo

1. Fortalecer la relación contigo mismo

El primer paso, señalan los expertos, es desarrollar una conciencia emocional profunda. Esto implica identificar qué se siente, por qué se siente y cómo se reacciona ante distintas situaciones.

Registrar emociones, reconocer detonantes y observar patrones de conducta permite evitar que experiencias pasadas se proyecten en una nueva relación.

2. Aprender a convivir con la soledad

Otro aspecto central es aprender a estar bien en soledad. No se trata de aislarse, sino de sentirse cómodo sin depender de la validación externa. Psicólogos coinciden en que este periodo puede ser una oportunidad para conocerse mejor y fortalecer la autoestima .

También es clave revisar el “equipaje emocional”: experiencias previas, dinámicas familiares y estilos de apego. Comprenderlos —sin juzgarlos— ayuda a asumir responsabilidad sobre la forma en que se construyen los vínculos.

Proponen pruebas psicológicas para quien quiera casarse en CDMX

3. Tener claros los "no negociables"

A esto se suma la identificación de valores fundamentales y no negociables, como proyectos de vida, creencias o decisiones importantes que definen la compatibilidad a largo plazo.

Prepararse para una relación sana

La segunda etapa se enfoca en habilidades prácticas. Una de las más importantes es la comunicación saludable: hablar desde el “yo” , hacer preguntas que fomenten el diálogo y expresar reconocimiento de forma constante.

Asimismo, aprender a establecer límites claros protege la autoestima y evita relaciones desequilibradas.

4. Aprender sobre la gestión de conflictos

La gestión de conflictos también resulta determinante. Las discusiones son inevitables, pero el respeto, el momento adecuado y la forma de expresarse pueden convertir un desacuerdo en una oportunidad de crecimiento.

Incluso temas como las finanzas personales entran en juego: tener claridad económica reduce tensiones y facilita acuerdos futuros.

En México ocurren más de 100 casos de bullying diarios

Mirar hacia el futuro en pareja

Finalmente, el Instituto Gottman recomienda definir qué significa una relación sana, reconocer cómo se da y se recibe amor, identificar señales de alerta y mantener una vida individual activa.

5. No perder la individualidad

Amistades, intereses personales y vínculos familiares no deben desaparecer, sino integrarse de forma equilibrada.

Estar listo para una pareja no es cuestión de tiempo, sino de trabajo emocional consciente.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.