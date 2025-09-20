¡Adiós Buzz y Woody! Toy Story 5 tendrá nueva protagonista y de esto irá la historia

La película de Toy Story 5 de Disney-Pixar dejará de lado a Buzz y Woody en cuanto a protagonismo, pues la nueva historia pondrá a la Vaquera Jessie como el juguete estelar de la nueva producción que se estará estrenando en la pantalla grande a mediados del próximo 2026.

De acuerdo con lo que se ha mencionado hasta el momento, la nueva historia de la exitosa película animada se centrará en el pasado y presente de Jessie, personaje que se unió a la saga en el segundo filme protagonizado por Buzz Lightyear y el mismo Woody.

¿De qué tratará Toy Story 5?

Los detalles que se han ido revelando con el paso de las semanas, resaltan que a lo largo de Toy Story 5 se emprenderá un viaje especial para encontrar a la dueña original de Jessie, esto en medio de un enfoque más personal y emotivo del personaje que ha destacado como uno de los más importantes de toda la saga.

Es importante señalar que se destacó que Jessie pasará a tomar un rol de líder dentro del grupo de juguetes de Bonnie, esto tras demostrar valentía para una nueva aventura en la que también se busca hacerle frente al avance tecnológico y el abandono de juguetes de los niños.

¿Qué pasará con Buzz y Woody en Toy Story 5?

A pesar de que se ha resaltado el cambio de protagonistas en la próxima entrega de Toy Story 5, también se reveló que tanto Buzz como Woody tendrán un rol de peso y uno muy importante en esta nueva película de Disney y Pixar.

Se detalló mientras Jessie asume el rol de líder en el grupo de juguetes, tanto el icónico agente espacial como el legendario vaquero buscarán la forma de mantenerse vigentes ante el avance de la tecnología y dispositivos electrónicos.

Nuevos personajes de Toy Story 5

Entre los nuevos personajes que estarán debutando en la próxima película de la saga destaca el de LilyPad, la cual se presenta como la villana por ser una tablet educativa y la cual ha comenzado a desplazar el uso de los icónicos juguetes que ahora pertenecen a Bonnie.

Otros personajes que se añadirán a la historia son Smarty Pants, Combat Carl así como un ejército de Buzz Lightyear defectuoso.

¿Cuándo sale Toy Story 5?

Vale la pena mencionar que la nueva película de Toy Story 5 saldrá en la pantalla grande a nivel internacional el 19 de junio del 2026, por lo cual aún falta más de medio año para conocer la nueva aventura de Buzz, Woody, Jessie y el resto de los juguetes.

