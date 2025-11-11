Con Woody y Buzz, lanzan primer avance oficial de Toy Story 5 y confirman fecha de estreno

Después de varias semanas de espera por las primeras imágenes de Toy Story 5, este mismo martes 11 de noviembre Pixar y Disney revelaron el primer avance oficial de la película, en el cual se dejó ver el regreso de Woody con el resto de los icónicos juguetes como Buzz, Sr. y Sra. cara de Papa, Rex, Jessy y demás.

En el avance de tan solo 50 segundos, se puede apreciar al resto de los juguetes conviviendo y a la espera de que se abra un regalo que llegó vía mensajería y en el cual, se encuentra un nuevo integrante de la familia que lo cambiará todo para siempre.

The age of toys is over…?#ToyStory5 is only in theaters June 19, 2026. pic.twitter.com/E8roeugDWU — Toy Story (@toystory) November 11, 2025

¿Cuándo sale Toy Story 5?

De acuerdo con la publicación en la cuenta oficial de Toy Story , la película número 5 se estará estrenando en cines a nivel mundial hasta el próximo 19 de junio de 2026, por lo cual aún faltan más de seis meses para poder ver la nueva historia de estos icónicos juguetes con vida propia.

En México, la película se podrá ver en cadenas de cine como Cinépolis y Cinemex, además de que se prevé que sea para finales del mismo 2026 que el filme animado salga en plataformas digitales como Disney+.

¿De qué tratará Toy Story 5?

Más allá de la llegada de un nuevo juguete (una tablet), Toy Story 5 se encargará de contar una historia mucho más profunda sobre Jessie, el cual a lo largo de las diferentes películas se ha colocado como uno de los personajes más importantes de la trama.

Por otro lado, Buzz, Woody y demás, deberán encontrar la mejor forma de convivir con la tecnología, la cual ha ido creciendo a pasos agigantados haciendo que los juguetes sean desplazados a tal grado de ser olvidados por todos los niños sin importar las edades.

Se espera que en esta película también se hable sobre Forky y su nueva acompañante, la cual al igual que él, fue creada con desechos de basura.

¿Dónde ver las primeras películas de Toy Story?

Para ver las primeras entregas de Toy Story lo mejor es utilizar la plataforma de Disney+, en la cual se encuentran todas y cada una de las películas, así como especiales sobre Rex y el resto de los juguetes que en un inicio, pertenecían a Andy.

