Huawei Nova 13 con súpercarga turbo tiene descuento de 5 mil pesos en Walmart

Huawei es una de las marcas de celulares que se ha popularizado en los últimos años y si quieres comprar un nuevo teléfono que tenga buena cámara y carga rápida, en Walmart hay una súper promoción del Nova 13, te contamos cuál es su precio y características.

Precio del Huawei Nova 13

Como parte del Fin irresistible de Walmart , el celular Huawei Nova 13 con supercarga turbo 100w color negro tiene un descuento de 5 mil pesos y podrás comprarlo en 7 mil 999 pesos.

Además, puedes pagarlo en hasta 6 meses sin intereses de mil 333 pesos y tiene garantía que cubre cualquier defecto de materiales o mano de obra.

Características del Huawei Nova 13

El Huawei Nova 13 mide 161.4 mm de alto, 75.3mm de ancho y 6.98mm de grosor y pesa 195 gramos con batería incluida. La pantalla es de 6.7 pulgadas y tiene un diseño de esquinas redondeadas, la diagonal de la pantalla exterior es de 6.7 pulgadas y con mil 70 millones de colores, es OLED con frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. Tiene una resolución FHD+2412x1084 pixeles. La memoria ROM es de 512 GB y la RAM de 12 GB.

Si eres de los que les gusta tomar fotos, la cámara principal es de 50 MP Ultra Visión con apertura F1.9, zoom de 10x y resolución de imagen de hasta 8192x6144 pixeles. Mientras que la resolución de video es de hasta 3840x2160.

La cámara frontal tiene el modo retrato ultra gran angular de 60 MP y resolución de hasta 8960x6720 pixeles y la resolución de video de 3840x2160 pixeles. El modo de captura de la cámara frontal tiene video corto, enfoque, creador de historia, noche, retrato, video, slow-mo, lapso de tiempo, panorama, filtro, reflejp de espejo, stickers, captura de sonrisas, control de audio y temporizador.

