¿Liverpool se adelanta al Buen Fin? Remata en mil 700 y a meses el Moto G05 con cámara de 50 MP

Estamos a un día de que comience El Buen Fin 2025, y una de las preguntas más buscadas por los consumidores es si Liverpool tendrá su esperada Venta Nocturna durante esta campaña o participará en el evento.

En adn Noticias te proporcionamos todos los detalles para que aproveches la temporada de ofertas y adquieras todos tus regalos navideños para el intercambio.

¿Habrá Venta Nocturna de Liverpool durante el Buen Fin 2025?

Durante El Buen Fin 2025, Liverpool no realizará su tradicional Venta Nocturna, ya que este evento se llevará a cabo hasta el mes de diciembre, como sucede cada año. Sin embargo, la tienda departamental sí participará en el evento.

¿A qué hora inicia el Buen Fin 2025 en Liverpool?

Del 13 al 17 de noviembre se llevará a cabo El Buen Fin 2025, con la participación de diversas tiendas, entre ellas Liverpool.

De esta forma, el Buen Fin en Liverpool iniciará los primeros minutos del 13 de noviembre en su app móvil y físicamente podrás conocer las ofertas en sus tiendas físicas.

Buen Fin 2025: Ofertas en Liverpool

Actualmente una de las promociones más destacadas con las que cuenta Liverpool es el Motorola Moto G05 64gb LCD 6.6 pulgadas . Este es uno de los smartphones más buscados de la gama media.

El dispositivo, que cuenta con 64 GB de almacenamiento interno y una pantalla LCD de 6.6 pulgadas, pasó de un precio regular de $3,000 a $1,699 pesos, representando un descuento de más del 40%.

Además, Liverpool ofrece la opción de pago a meses sin intereses, con 6 mensualidades de $283.17 pesos, al utilizar tarjetas participantes.

En este enlace puedes comprarlo. Así que ya lo sabes, esta oferta es ideal para quienes buscan combinar funcionalidad y ahorro en su próxima compra tecnológica.

