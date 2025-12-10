Los gatos usan técnicas de manipulación distintas con hombres y mujeres afirma la Universidad de Viena

¿Los gatos son manipuladores? Un estudio de la Universidad de Viena demostró que los gatos sí aprendieron a controlar la magia de manipulación, pero eso no es todo. De acuerdo con los expertos, los felinos también han aprendido a diferenciar entre hombres y mujeres y usan diferentes técnicas para obtener lo que quieren. Te contamos los detalles.

Estudio revela que los gatos sí son manipuladores

Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Viena concluyó que los gatos son unos maestros de la manipulación , pues han aprendido a aplicar estrategias distintas dependiendo de si su dueño es una Karen o un Raúl, nombres que se han popularizado en redes sociales para los dueños de los gatos.

Los científicos analizaron el comportamiento de 41 michis con sus dueños y descubrieron que no solo son manipuladores, sino que han aprendido a diferenciar entre hombres y mujeres, de tal manera que aplican estrategias distintas para conseguir lo que desean.

Así manipulan los gatos a las mujeres (Karen)

Aunque no lo creas, los gatos aprendieron a manipular más fácilmente a las mujeres. Para obtener todo lo que desean de su Karen recurren a mimos:

Suelen ser más cariñosos

Buscan más contacto social

Aunque el estudio no revela las causas, la Dra. Claudia Edwards Patiño, profesora de Bioética y Zootecnia en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, explicó que esto puede deberse a que una similitud entre el llanto del bebé y el maullido del gato, pero también a que las mujeres usualmente son las cuidadoras principales.

Así manipulan los gatos a los hombres (Raúl)

Por otra parte, si el cuidador principal del gato es un Raúl, entonces, los gatos aplican una nueva estrategia quizás un poquito más manipuladora, pues recurren a maullidos específicos, para conseguir comida o premios.

La Dra. Claudia Edwards Patiño explica que los gatos aplican generalmente una estrategia de manipulación con los hombres que consiste en tres aspectos:

El ronroneo estratégico

El contacto visual intenso

El posicionamiento estratégico en lugares de alto tráfico en el hogar (la cocina, lugares de trabajo, la cama)

Finalmente, la experta señala que es necesario establecer ciertos límites con los gatos, para mantener una sana y amorosa convivencia.

